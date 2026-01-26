Жителям Заплавного под Волгоградом помогли с водой земляки





В селе Заплавном Ленинского района Волгоградской области в связи отсутствием водоснабжения развернули пункт выдачи питьевой воды местным жителям. Об этом сообщил днем 26 января глава Ленинского района Андрей Денисов.

– Жители села могут запастись питьевой водой возле магазина «Елена» на ул. Советская, д.85Б. Чтобы не допустить замерзания, бочка накрыта тентом и подключено отопление, – сообщил Денисов.

Как уточнил чиновник, на помощь жителям Заплавного пришли земляки из Среднеахтубинского района. Они предоставили необходимую технику.

По информации главы района, работы на водозаборе продолжаются.

– К устранению аварии привлечены дополнительные силы, чтобы как можно скорее вернуть воду в дома местных жителей, – сообщил он.

Однако о сроках окончания работ пока не сообщается.

Напомним, Заплавное осталось без воды 24 января. На утро 26 января жители муниципалитета сообщали ИА «Высота 102» о том, что накануне до ночи пытались разморозить трубы, но безуспешно.

– Все село привозило дрова и газовые баллоны. Все трубы перемерзли. Без МЧС или военных ситуацию не исправить, – заявляли селяне.

До сих пор, на протяжении двух суток, людям привозили лишь техническую воду, которой накануне не хватило даже на полсела. В то же время в магазинах наблюдается недостаток питьевой воды.

Фото: Андрей Денисов / vk.com