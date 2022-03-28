В Волгограде водитель, сбивший насмерть мальчика, помещен в СИЗО

Сегодня, 28 марта, стало известно об избрании меры пресечения Красноармейским райсудом Волгограда 65-летнему водителю из Грозного после смертельного ДТП на юге города. Мужчина не заметил 68-летнюю волгоградку и 5-летнего внука. Мальчик погиб. Женщина попала в реанимацию.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, на мужчину завели уголовное дело по ч.3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Со слов водителя, он просто не заметил пешеходов, пересекавших дорогу на разрешающий «зеленый».

— Жителю Грозного, обвиняемому в преступлении предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ, было отказано в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 мая 2022 года, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст судебного документа.

Как уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, сегодня 68-летняя женщина скончалась в реанимационном отделении.

Все подробности резонансного ДТП собраны в отдельном материале.