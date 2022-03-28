Расследования

В Волгограде водитель, сбивший насмерть мальчика, помещен в СИЗО

Расследования 28.03.2022 14:52
28.03.2022 14:52


Сегодня, 28 марта, стало известно об избрании меры пресечения Красноармейским райсудом Волгограда 65-летнему  водителю из Грозного после смертельного ДТП на юге города. Мужчина не заметил 68-летнюю волгоградку и 5-летнего внука. Мальчик погиб. Женщина попала в реанимацию.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, на мужчину завели уголовное дело по ч.3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Со слов водителя, он просто не заметил пешеходов, пересекавших дорогу на разрешающий «зеленый». 

— Жителю Грозного, обвиняемому в преступлении предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ, было отказано в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 мая 2022 года, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст судебного документа. 

Как уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, сегодня 68-летняя женщина скончалась в реанимационном отделении. 

Все подробности резонансного ДТП собраны в отдельном материале.  

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