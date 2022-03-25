В Волгограде полицейские выясняют все обстоятельства ДТП, в результате которого 24 марта под колесами грузовика погиб 5-летний ребенок, а его 68-летняя бабушка получила тяжелые травмы. Как сообщили в главке МВД ИА "Высота 102", в рамках уголовного дела проводятся экспертизы, водитель КАМАЗа задержан. Что известно о человеке, управлявшем фурой, и другие подробности дорожно-транспортного происшествия корреспонденты информагентства собрали в этом материале.

За два года — четыре штрафа

Водителю, который вечером 24 марта находился за рулем многотонного КАМАЗа, 65 лет. Житель города Грозного на зарегистрированном в Чечне грузовике едва успел заехать в Волгоград, направляясь с улицы Довженко по Фадеева к проспекту Героев Сталинграда. За рулем водитель находился меньше девяти часов, но это не исключает, что к моменту аварии мужчина испытывал утомление.

Назвать водителя грузовика злостным нарушителем вряд ли можно. За два последних года 65-летнему мужчине, согласно открытым данным, выписали всего четыре штрафа, два из которых — за незначительное превышение скорости, один — за нарушение маневрирования на дороге и еще один — за неиспользование средств безопасности. Все выписанные штрафы водитель оплатил своевременно.

Напомним, что объясняясь со следователями сразу после ДТП, водитель КАМАЗа заявлял, будто не заметил пешеходов, вышедших на переход на разрешающий сигнал светофора. В момент аварии был трезв, однако в крови мужчины обнаружили следы не установленного пока химического вещества. По итогам исследований станет ясно, что употреблял житель Грозного. Не исключено, что это просто таблетки.

КАМАЗ 2018 года выпуска принадлежит ООО «ДЭС Транс», зарегистрированной в городе Грозном. Компания третий год успешно занимается перевозками. Однако за отсутствие государственного технического осмотра в отношении юрлица было возбуждено административное производство.





Дорога без «Пешеходного перехода»

Расследуя обстоятельства смертельных аварий, полицейские всегда особо пристальное внимание уделяют состоянию проезжей части. Дорожные дефекты нередко становятся причинами ДТП. Как уже сообщали ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорога на пересечении улиц Фадеева и проспекта Героев Сталинграда на момент аварии вечером 24 марта была абсолютно сухой, видимость идеальная, а значит водитель имел все шансы затормозить (с учетом габаритов грузовика), если бы вовремя заметил на дороге людей.

Что касается перехода, ставшего роковым для семьи волгоградцев, то он оборудован необходимыми знаками, регулируется. Из существенных недочетов — разметка за зиму успела стереться, местами отсутствуют ограждения для пешеходов, а над проезжей частью нет дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход». Кстати, совсем недавно, а именно 24 февраля, инспекторы ГИБДД выезжали с инспекцией в Красноармейский район и обращали внимание чиновников на необходимость установки соответствующих знаков и приведения их в соответствие с нормативами с учетом категории дороги.

Когда 68-летняя пенсионерка с 5-летним внуком ступили на дорогу, им горел разрешающий сигнал светофора. Возможно, женщина не успела среагировать или вовсе не видела грузовик. Два мальчика-подростка, по словам очевидцев, отскочили от фуры, благодаря чему уцелели.

На место происшествия вечером 24 марта выезжали руководители ГИБДД.





Состояние критическое

Состояние 68-летней женщины, доставленной после ДТП в больницу №15, на утро 25 марта оценивалось как критическое. Пенсионерка находится в реанимации, а прогнозы врачей самые осторожные. Как сообщали ИА "Высота 102" в экстренных службах накануне вечером, в результате наезда грузовика пенсионерка лишилась глаза, у нее были диагностированы, закрытая черепно-мозговая травма, политравма и многочисленные переломы.

Пятилетний мальчик, переходивший дорогу с бабушкой, скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Ребенок получил травму головы несовместимую с жизнью.

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