Расследования 28.03.2022 15:00
28.03.2022 15:00
68-летняя пенсионерка, бабушка сбитого насмерть 5-летнего мальчика, скончалась сегодня в реанимации больницы №15. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, врачи несколько дней боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось.
Напомним, страшная трагедия произошла в Красноармейском районе 24 марта. КАМАЗ на пересечении улицы Фадеева и проспекта Героев Сталинграда на пешеходном переходе сбил бабушку с внуком. Пятилетний мальчик погиб на месте. Его 68-летняя бабушка с тяжелейшими травмами была доставлена в больницу №15. Пенсионерка лишилась глаза, у нее были диагностированы политравма, перелом плеча, левой ноги и рваные раны лица.
За рулем грузовика, который переехал бабушку с внуком, находился 65-летний водитель из Чечни. По его словам, он не заметил переходивших дорогу людей. Возбуждено уголовное дело. По решению Красноармейского суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста до 24 мая 2022 года.
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