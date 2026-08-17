Рейс из Москвы задерживается после ночной угрозы БПЛА в Волгограде

План «Ковер», который вводился ночью в аэропорту Волгограда, не привел к массовым задержкам авиарейсов. Однако единичные корректировки расписания есть.

По данным справочной аэропорта, в настоящее время задерживается прилет одного рейса из столичного Шереметьево. Самолет авиакомпании «Победа» ожидается в Волгограде с задержкой более чем на час – в 10:20 мск вместо 09:05 мск.

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Росавиация ночью ограничивала полеты в Волгограде, но план «Ковер» действовал всего 2,5 часа.