Расследования

В Волгограде раскрыли зверское убийство двух мужчин

Расследования 19.03.2022 14:27
19.03.2022 14:27


В Волгограде раскрыли зверское преступление, жертвой которого стали два человека. Задержан ранее судимый 49-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне  в одной из квартир дома №4 по улице Пугачевская Ворошиловского района Волгоград были обнаружены тела двух мужчин с множественными колото-резаными ранами.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что вечером 18 марта компания, состоящая из трёх мужчин и трёх женщин, распивала спиртные напитки в этой квартире.  Во время застолья между 49-летним подозреваемым и его знакомым - 46-летним мужчиной  произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник, схватив кухонный нож, на глазах у двух женщин  нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения в область груди и шеи. На крики женщин прибежал 57-летний мужчина, однако озверевший гость бросился с ножом и на него и нанес смертельные раны в грудь, шею и лицо. Одна из женщин выбежала из квартиры и позвала на помощь соседей, которые вызвали скорую  помощь и сотрудников правоохранительных органов. Однако мужчин спасти не удалось.
Спустя некоторое время подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по Волгограду. Выяснилось, что он уже был судим за убийство.


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