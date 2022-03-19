В Волгограде раскрыли зверское убийство двух мужчин





В Волгограде раскрыли зверское преступление, жертвой которого стали два человека. Задержан ранее судимый 49-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне в одной из квартир дома №4 по улице Пугачевская Ворошиловского района Волгоград были обнаружены тела двух мужчин с множественными колото-резаными ранами.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что вечером 18 марта компания, состоящая из трёх мужчин и трёх женщин, распивала спиртные напитки в этой квартире. Во время застолья между 49-летним подозреваемым и его знакомым - 46-летним мужчиной произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник, схватив кухонный нож, на глазах у двух женщин нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения в область груди и шеи. На крики женщин прибежал 57-летний мужчина, однако озверевший гость бросился с ножом и на него и нанес смертельные раны в грудь, шею и лицо. Одна из женщин выбежала из квартиры и позвала на помощь соседей, которые вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Однако мужчин спасти не удалось.Спустя некоторое время подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по Волгограду. Выяснилось, что он уже был судим за убийство.