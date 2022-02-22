На остановке в Волжском нашли труп молодого мужчины

Расследования 22.02.2022 10:53
0
22.02.2022 10:53
Бездыханное тело 32-летнего мужчины было обнаружено на остановке общественного транспорта на улице Мира в Волжском.
Как стало известно ИА «Высота 102», волжанин, который поздно вечером возвращался от знакомого домой после застолья, внезапно почувствовал себя плохо и умер. Никаких признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
По факту случившегося проводится проверка.
Фото: ИА "Высота 102"
Реклама
В Волгограде задержали дуэт фальшивомонетчиков (ВИДЕО)22.02.2022 11:24
Расследования 22.02.2022 11:24
Избившему до смерти собственную мать волгоградцу грозит до 15 лет21.02.2022 12:24
Расследования 21.02.2022 12:24
В деле о гибели постояльца гостиницы «Турист» всплыли новые обстоятельства21.02.2022 11:12
Расследования 21.02.2022 11:12
В Санкт-Петербурге задержали убийцу волгоградки из интим-бутика20.02.2022 15:57
Расследования 20.02.2022 15:57
Будут сидеть: Волгоградский облсуд на 3 года отправил за решетку серийных вымогателей20.02.2022 11:08
Расследования 20.02.2022 11:08
В Волгограде арестован житель Подмосковья за стрельбу по доставщику Delivery19.02.2022 15:12
Расследования 19.02.2022 15:12
В Волгоградской области полиция разоружила пожилого селянина19.02.2022 10:19
Расследования 19.02.2022 10:19
19-летний волгоградец приговорен к 10 годам колонии за развращение 7 девочек18.02.2022 20:31
Расследования 18.02.2022 20:31
Торговцев психотропными веществами и наркотиками отправили под суд в Волгограде18.02.2022 17:28
Расследования 18.02.2022 17:28
«Кто вернет нам деньги?»: глава Михайловки отменил скандальное постановление о повышении платы на содержание жилья18.02.2022 16:41
Расследования 18.02.2022 16:41
Оскорбленный житель Камышина убил знакомого одним ударом в сердце18.02.2022 13:48
Расследования 18.02.2022 13:48
В дисбате продолжит службу солдат-срочник за драку в волгоградском военном госпитале18.02.2022 11:35
Расследования 18.02.2022 11:35
В Волгограде кондуктор троллейбуса выгнала на мороз 13-летнего подростка18.02.2022 11:01
Расследования 18.02.2022 11:01
На суде по делу генерала СК Музраева ждут экс-главу волгоградского ГУ МВД Цукрука18.02.2022 10:54
Расследования 18.02.2022 10:54
Волгоградского активиста выпустили из спецприемника на свободу17.02.2022 21:08
Расследования 17.02.2022 21:08
Реклама