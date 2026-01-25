Главное

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
«Работать в минус организм не хочет»: волгоградский врач – о причинах бесконечного зимнего переедания

25.01.2026 07:00
25.01.2026 07:00


Зимой многие горожане, сами того не желая, оформляют «безлимит» на пользование холодильником. Кроме основных приемов пищи в их рацион входит все больше перекусов и чаепитий. Почему в холодные месяцы наш аппетит растет «на дрожжах», и как умерить свой пыл на коротких забегах до кухни, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у гастроэнтеролога Альбины Давыдовой.

Зимняя арифметика максимально проста. Объемная одежда вкупе с массивными зимними ботинками, экспресс-прогулка по заснеженным дорогам неминуемо ведут к большей трате энергии. А так как работать «в минус» наш организм, конечно, не согласен, к привычным порциям нам все чаще хочется прибавить хотя бы небольшой «доп».

- Потребность в еде возрастает из-за того, что зимой организм тратит больше энергии на удержание собственного тепла. Согласитесь, что даже физически нам тяжелее идти по улице в тяжелой куртке, - рассуждает доцент кафедры педиатрии и неонатологии ИНМФО ВолгГМУ Альбина Давыдова. – Естественно, чем больше ресурсов мы тратим, тем больше хочет получать наш организм.


Едва ли не основным условием в игре против бесконтрольного чувства голода врач называет прекращение любых диет. Ведь зимой даже правильное питание с исключением жирных и калорийных блюд рискует дать не самый однозначный эффект.

- В холодный период многие горожане по-прежнему соблюдают ту же модную в наши дни средиземноморскую диету. Проблем с тем, чтобы купить морепродукты, рыбу или свежие овощи, сегодня, конечно, нет. Но такой калораж недостаточен, чтобы выдержать достаточно суровые условия зимы, - убеждена врач-гастроэнтеролог. – Безусловно, разнообразие свежих овощей и фруктов в рационе – только плюс. При этом они не должны становиться альтернативой базовым блюдам – наваристым супам, мясу. К примеру, если мы съедим на обед кусочек рыбы со свежим салатом, то захотим есть уже через полтора часа. А вот если к этому набору добавить отварной картофель, то чувство голода придет на час, а то и на полтора позже. Таким образом мы сможем избежать частых походов к холодильнику и угасить бесконечное желание что-то пожевать.


Чаепития, которые лишь в редких компаниях обходятся без корзинок с баранками, конфетами и печеньями, волгоградский врач советует заменить более скромными и уединенными перекусами.

- Шоколадкам, печенькам, булочкам и другим десертам лучше всего предпочесть твердый сыр. В качестве перекуса также можно использовать достаточно насыщенный творог и классический йогурт без добавок – при этом людям без ограничений в питании не следует выбирать обезжиренные продукты, - советует Альбина Давыдова. – К ним можно добавить замороженные ягоды, орехи, фрукты или даже ложечку меда или варенья. Конечно, не стоит питать иллюзий и считать этот сахар полезным, но все-таки на чаше весов он однозначно перевесит любые другие сладости. Еще одна хорошая альтернатива десертам – бутерброд с маслом и сыром. Бояться такого набора продуктов не стоит – это совершенно не катастрофа! Правда, в этом случае желательно использовать не свежий, а подсушенный на сковороде хлеб или тост.


От заедания, как универсальной зимней пилюли от тоски и хандры, волгоградцам поможет избавиться контроль за витаминами.

- На зиму нам нужно обеспечить организм витаминами группы В, А, Е, К. К сожалению, только из питания мы не получаем их в должном количестве, - комментирует специалист. – Поэтому нам важно подкреплять себя витаминными комплексами. В последнее время БАДы настолько сильно захватили умы наших сограждан, что многие пациенты принимают едва ли не с десяток капсул за раз. В этом случае важно помнить, что даже качественная и хорошо работающая добавка должна быть встроена в общее, реально работающее, сочетание витаминов. Только в этом случае мы действительно дадим организму все необходимые элементы, профилактируем те же респираторные инфекции и просто поддержим себя в хорошей форме.

Фото из архива V102.ru и сгенерировано ИИ

