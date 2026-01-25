Морозы задержатся в Волгограде и области





В Волгоградской области на новой недели синоптики пообещали морозы до -25º. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, также в регионе ожидается осадки в виде снега и гололедица.

- В понедельник, 26 января, в отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -19…-24º; днем -12...-17º, - пояснили синоптики. - 27 января без существенных осадков. Температура воздуха: ночью -20…-25º, днем -10...-15º.

Напомним, январская погода стала для волгоградцев настоящим «контрастным душем». В середине месяца на область обрушилось резкое похолодание - даже днем температура воздуха опускалась до 20 градусов ниже нуля. А сразу после шоковой заморозки горожане столкнулись с ледяным дождем и сильным ветром.