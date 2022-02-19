Беженцы с Донбасса едут в Россию: регионы готовятся их встретить





В Ростовскую область, которая соседствует с Волгоградской, накануне прибыли более 80 автобусов с беженцами из Луганской и Донецкой республик. Как сообщает МЧС России, в первую очередь была организована эвакуация детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.

Несколько российских регионов уже заявили о своей готовности принять беженцев из Донбасса. В администрации Волгоградской области никаких официальных заявлений по этой ситуации пока не делали. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что никаких распоряжений им не поступало.





По поручению президента России в Ростовскую область накануне прибыла рабочая группа МЧС России во главе с Врио министра Александром Чуприяном для организации приема граждан ДНР и ЛНР. Специалистами МЧС России уже проведена предварительная оценка ситуации.

Александр Чуприян провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону, на котором потребовал организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью с учетом зимнего времени. Он отметил, что в случае необходимости всем нуждающимся должна быть оказана всесторонняя помощь. В течение суток за каждым пунктом временного размещения беженцев будут организованы бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей. Им будет выплачено по 10 тысяч рублей.

Врио министра поручил определить регионы, помимо Ростовской области, которые готовы принять беженцев.

Всего для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники.





Напомним, Донецкая и Луганская народные республики накануне объявили об эвакуации в Россию местного населения из-за обострения ситуации на Донбассе. По оценкам ДНР, в РФ ожидается около 700 тысяч беженцев. В первую очередь они прибывают в Ростовскую область, граничащую с Донбассом.

Фото: МЧС России