Силовики задержали брата лидера ростовской ОПГ «Сельмаш»





Силовиками Ростова-на-Дону были проведены оперативно-розыскные мероприятия в ресторане города, в результате которых задержан близкий родственник лидера известной преступной группировки «Сельмаш». Согласно данным информированного источника Привет-Ростов, среди доставленных для выяснения обстоятельств лиц оказался брат Жоры Ассирийского, признанного следствием главой этой организованной преступной структуры. Детали произошедшего и юридический статус задержанного пока не раскрываются публично, расследование продолжается.

Факт задержания вновь вызвал интерес к деятельности одной из наиболее влиятельных бандформирований региона Юга России. Преступная группировка «Сельмаш» активно функционировала с 2011 по 2019 годы, занимаясь регулярным вымогательством денег у предпринимателей и осуществляя контроль над частью сферы ритуальных услуг. Участники ОПГ применяли методы давления на представителей бизнеса и устрашения осужденных в исправительных учреждениях.

Особое внимание привлекло громкое судебное разбирательство в отношении предпринимателя Александра Ефремова, обвиняемого в причастности к действиям членов группировки. Он являлся владельцем предприятия, работающего на Северном кладбище Ростова-на-Дону. В июле 2022 года суд вынес решение о признании Ефремова виновным в мошенничестве и присвоении денежных средств сотрудников, приговорив его к наказанию сроком на пять с половиной лет заключения.