«Боятся заразиться?»: волгоградцы пожаловались на недосмотр на приеме у врачей

Здравоохранение 18.02.2022 13:20
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18.02.2022 13:20
Сразу несколько волгоградцев пожаловались в редакцию ИА «Высота 102» на странную процедуру приема у врачей в красных зонах волгоградских поликлиник.
В частности, волгоградец Николай, который побывал в филиале поликлиники №7 на Тулака в Советском районе Волгограда, удивился тому обстоятельству, что терапевт его даже не осмотрел.
— Ни горло не посмотрела, ни легкие не послушала, - недоумевает мужчина. – Я понимаю, что многое сейчас делается дистанционно. Но в чем тогда смысл приема у врача, если доктор даже к тебе не подходит? Может быть, соблюдает социальную дистанцию или боится заразиться?
Заместитель председателя комитета здравоохранения Елена Краснова на сегодняшнем брифинге заверила, что, вероятно, описанный случай – это какая-то случайность.
— Существует единый норматив проведения приема, — пояснила она. — Осмотр пациента в таких случаях обязателен – это, как правило, горло и легкие, ведь врач, в первую очередь, должен исключить ту же пневмонию. Единственное, в связи с увеличением потока пациентов время проведения приема одного пациента могло быть уменьшено. Могу предположить, что врачи при посещении пациентов на дому могут изменить правила приема. Но еще раз повторю, это случайность. В подобных случаях нужно обращаться к руководству поликлиники, мы будем разбираться.
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