Волгоградского стримера арестовали на 10 суток за побои в прямом эфире

Расследования 03.02.2022 16:10
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03.02.2022 16:10
Красноармейский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток Павла Прокудина, который в прямом эфире избил мать и бабушку. Как сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские провели проверку по выложенному в социальной сети видеоролику, где молодой человек во время прямого эфира причинил телесные повреждения своим родственницам. Сегодня участковый уполномоченный задержал блогера по месту жительства и доставил в отдел полиции, где на него был составлен административный материал по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Суд рассмотрел дело и вынес наказание в виде 10 суток административного ареста.
Происшествие случилось в конце января текущего года в Волгограде. Стример избил мать и бабушку на глазах у нескольких тысяч зрителей на платформе TikTok. Молодому человеку не понравилось, что женщины попросили убавить музыку во время прямого эфира. Блогер накинулся с кулаками на мать, а потом на бабушку, которая пыталась ее защитить. Позже Павел рассказал журналистам, что испытывает неприязненные чувства к матери, которая его не любила и не воспитывала.
Известно, что женщины были опрошены сотрудниками полиции. Бабушка блогера отказалась от подачи заявления. Его мать заявление написала, но от прохождения судмедэкспертизы и дачи дальнейших показаний отказалась.
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