Расследования

Волгоградского стримера арестовали на 10 суток за побои в прямом эфире

Расследования 03.02.2022 16:10
0
03.02.2022 16:10


Красноармейский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток Павла Прокудина, который в прямом эфире избил мать и бабушку. Как сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские провели проверку по выложенному в социальной сети видеоролику, где молодой человек во время прямого эфира причинил телесные повреждения своим родственницам. Сегодня участковый уполномоченный задержал блогера по месту жительства и доставил в отдел полиции, где на него был составлен административный материал по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Суд рассмотрел дело и вынес наказание в виде 10 суток административного ареста.
Происшествие случилось в конце января текущего года в Волгограде. Стример избил мать и бабушку на глазах у нескольких тысяч зрителей на платформе TikTok. Молодому человеку не понравилось, что женщины попросили убавить музыку во время прямого эфира. Блогер накинулся с кулаками на мать, а потом на бабушку, которая пыталась ее защитить. Позже Павел рассказал журналистам, что испытывает неприязненные чувства к матери, которая его не любила и не воспитывала.
Известно, что женщины были опрошены сотрудниками полиции. Бабушка блогера отказалась от подачи заявления. Его мать заявление написала, но от прохождения судмедэкспертизы и дачи дальнейших показаний отказалась.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
03.02.2022 16:33
Расследования 03.02.2022 16:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2022 15:44
Расследования 03.02.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2022 13:29
Расследования 03.02.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2022 12:22
Расследования 03.02.2022 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2022 12:10
Расследования 03.02.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2022 15:40
Расследования 02.02.2022 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 19:58
Расследования 01.02.2022 19:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 14:48
Расследования 01.02.2022 14:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 11:31
Расследования 01.02.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 11:19
Расследования 01.02.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 15:23
Расследования 31.01.2022 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 14:40
Расследования 31.01.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 12:55
Расследования 31.01.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 12:29
Расследования 31.01.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 12:01
Расследования 31.01.2022 12:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:55
Волгоградский облздрав не нашел связи между смертью пациента в «скорой» и его кислородной поддержкойСмотреть фотографии
18:32
Еще 13 школ в Волгоградской области вернулись с карантина по ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
18:20
В Волгограде закрывается одна из крупнейших ветеринарных клиникСмотреть фотографии
17:19
Пациент с онкологией и коронавирусом умер по пути в больницу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:40
Федералы вытащили забуксовавшие у АЗС в Волгоградской области фурыСмотреть фотографии
16:33
Шестерых организаторов сети борделей судят в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградского стримера арестовали на 10 суток за побои в прямом эфиреСмотреть фотографии
15:48
В работу колл-центра 122 в Волгоградской области внедряют искусственный интеллектСмотреть фотографии
15:44
Волгоградца осудили за смертельные побои на кладбищеСмотреть фотографии
14:36
«Вам перезвонят, и придет доктор»: волгоградский губернатор напугал чиновников звонком в колл-центр 122Смотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волжском зафиксирован взрывной рост заболеваемости ковидомСмотреть фотографии
13:42
Банк «Открытие» вручил победителю конкурса в инстаграме 250 тысяч рублей на реализацию мечтыСмотреть фотографии
13:37
В центре Волгограда рухнула лепнина с фасада исторического домаСмотреть фотографии
13:29
Владельца квартиры в Волжском убило прикосновение к варочной плитеСмотреть фотографии
13:08
Инвалида отказались признать безработным из-за отсутствия регистрации в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:31
Волгоградская область заняла 13-ое место по суточной смертности от ковида в РоссииСмотреть фотографии
12:22
Рецидивиста задержали за кражу решеток ливневок в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
С волгоградца взыскали более 4 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в саунеСмотреть фотографии
11:53
Генпрокуратура РФ проверит цены на ПЦР-тестыСмотреть фотографии
11:35
Шестиметровую дамбу возводят на острове Голодный в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
Коронавирус проник в арбитражный суд Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:56
Мощный старт тарифа «Игровой» в 2022 году — итоги турнира Boost Camp по Dota2Смотреть фотографии
10:40
В Волгограде 2 февраля отметили 4-минутным фейерверкомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
В Волгограде затопило подземную станцию скоростного трамваяСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде 40-летний водитель погиб в ДТПСмотреть фотографии
09:58
Артем Фоминых назначен генеральным директором Волгоградского алюминиевого заводаСмотреть фотографии
09:57
Температурный хаос и дожди со снегом накроют Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:50
Чиновники отдали волгоградским медикам более 200 служебных машинСмотреть фотографии
09:45
Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» почтили подвиги героев Сталинградской битвыСмотреть фотографии
08:11
В частном секторе Волгограда устранили порыв водопроводаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 