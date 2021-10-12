



Распространение слухов о скорой отставке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова назвали устойчивой традицией, к которой прибегают политические силы, отстраненные от власти. Такое мнение об очередном фейке, растиражированном в некоторых сетевых СМИ, выразил доктор политических наук, член Общественной палаты региона Алексей Бардаков.

«Это различные политические силы, вечно неудовлетворенные действиями нынешней власти и желающие расшатать стабильность текущей политической ситуации, – считает политолог. – В домыслы об уходе из региона сложно поверить уже хотя бы потому, как себя сейчас ведет губернатор. После выборов рабочая активность не ослабла, а наоборот, только усилилась. Это прямо говорит о том, что Бочаров намерен оставаться в регионе и завершить все начатые проекты развития области. А возможно и вовсе рассматривает перспективы, уходящие за 2024 год».