



12 марта в Ростове-на-Дону проходит форум «Есть результат!», организованный одной из ведущих политических партий страны. Региональную делегацию возглавил Андрей Бочаров. Это первое мероприятие, где руководитель предстал не только как глава субъекта, но и как секретарь областного отделения «Единой России».

Центральным событием съезда стало подведение итогов работы, а также создание новой народной программы. Её формирование происходило в рамках пяти тематических направлений, посвящённых: благоустройству, ремонту дорог, интеграции новых регионов, созданию современной городской среды, адаптации ветеранов СВО, применению идей молодёжи для развития городов.

Отметим, помимо губернатора Андрея Бочарова в делегацию вошли депутаты разных уровней, сенаторы от региона, представители общественности и средств массовой информации. Напомним, на прошлой неделе руководитель встретился с участниками 41-й конференции Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», где были сформулированы приоритетные планы развития области.

Фото из архива администрации Волгоградской области