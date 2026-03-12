Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

Андрей Бочаров в новой должности представил регион на форуме «Есть результат!»

12.03.2026 15:43
0
12.03.2026 15:43


12 марта в Ростове-на-Дону проходит форум «Есть результат!», организованный одной из ведущих политических партий страны. Региональную делегацию возглавил Андрей Бочаров. Это первое мероприятие, где руководитель предстал не только как глава субъекта, но и как секретарь областного отделения «Единой России».

Центральным событием съезда стало подведение итогов работы, а также создание новой народной программы. Её формирование происходило в рамках пяти тематических направлений, посвящённых: благоустройству, ремонту дорог, интеграции новых регионов, созданию современной городской среды, адаптации ветеранов СВО, применению идей молодёжи для развития городов.

Отметим, помимо губернатора Андрея Бочарова в делегацию вошли депутаты разных уровней, сенаторы от региона, представители общественности и средств массовой информации. Напомним, на прошлой неделе руководитель встретился с участниками 41-й конференции Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», где были сформулированы приоритетные планы развития области.

Фото из архива администрации Волгоградской области

16:53
Под Волгоградом дорогу с перепаханным асфальтом отремонтируют по решению судаСмотреть фотографии
16:26
В Волгограде с 20 марта закроют на ремонт путепровод на ул. БазиснаяСмотреть фотографии
15:43
Андрей Бочаров в новой должности представил регион на форуме «Есть результат!»Смотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом тысячи единиц контрафактной одежды и обуви передали в зону СВОСмотреть фотографии
15:10
В Волгоградской области лесоруб спилил ценные дубы на дроваСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде нашли пропавшего 9-летнего мальчикаСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области на месяц ограничат движение большегрузовСмотреть фотографии
13:55
Волгоградская область передала участникам СВО средства связиСмотреть фотографии
13:31
В России фиксируется масштабный сбой в работе мессенджера «Телеграм»Смотреть фотографии
13:06
«Надеемся, что там увидят пробелы»: дело волгоградской чиновницы Анны Елисеевой передают в ГенпрокуратуруСмотреть фотографии
12:25
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокамСмотреть фотографии
12:00
Переобувшегося в ТЦ волгоградца арестовали на 10 сутокСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде пропал бесследно 9-летний школьникСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда начаты поиски утонувшего в феврале мужчиныСмотреть фотографии
11:02
Полуметровый метеорит пролетел над Югом России и упал в Черное мореСмотреть фотографииCмотреть видео
10:47
Волгоградские чиновницы Панина и Казанкова вновь просят освободить их из СИЗОСмотреть фотографии
10:43
Засветившийся перед ЧМ-2018 в Волгограде кран-великан монтируют в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
«КАМАЗ» – «Ротор»: матч, где ничья может стать поражениемСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде во дворе МКД невнимательный водитель наехал на женщинуСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области банкиры терпели 10 лет, чтобы нажиться на наследникахСмотреть фотографии
09:38
Учёные РАН предупредили волгоградцев о геомагнитном всплеске на исходе неделиСмотреть фотографии
09:24
С погибшим в ДНР командиром штурмовиков простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде и области 12 марта прозвучит сигнал тревогиСмотреть фотографии
08:49
ИП из Волгоградской области продавал ветпрепараты без лицензииСмотреть фотографии
08:40
В Волгоградской области 120 опор ЛЭП обволокли незаконные сетиСмотреть фотографии
08:16
Что ждет волгоградских дачников в новом сезоне: смотрим законыСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за утечку стоковСмотреть фотографии
07:38
ПВО сбила 11 БПЛА на подлете к Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Участник СВО стал старшим тренером Академии «Ротор»Смотреть фотографии
06:47
9-часовая угроза атаки БПЛА снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 