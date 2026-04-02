На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки





В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА «СарИнформ».

По словам саратовских чиновников, заключить брак в необычной локации смогут все желающие.

– Представьте: вместо стандартных декораций – небо, звезды и Земля, где царят история, подвиг и мечта. Вы скажете «да» друг другу там, где человечество сказало «да» космосу!» – приводит цитату из официального сообщения информагентство.

Уточняется, что ранее, на этой неделе, идею устраивать свадьбы на месте приземления Гагарина предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, облетев Землю, приземлился вблизи населенного пункта Смеловка Саратовской области – в незапланированной точке из-за отклонения модуля от заданной траектории. Однако именно это место приземления позже назовут символичным, так как оно находится всего в 40 километрах от аэроклуба, где начинал летать Юрий Гагарин. Да и само название села тоже весьма символично – совершить полет в космос первым осмелился советский космонавт Гагарин.