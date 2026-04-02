



Двенадцать лет назад президент Владимир Путин доверил руководство Волгоградским регионом Герою России Андрею Бочарову. О самых значимых событиях этого времени сказано немало. Став частью современного города, реализованные проекты во многом говорят сами за себя. В очередную годовщину инаугурации губернатора мы вспомним лишь о самых ярких эпизодах последнего года и расскажем, почему в 2026-м волгоградские политологи говорят о новом, актуальном и отражающем суть происходящего, образе главы региона.

– С 2014 года, который, к слову, тоже был годом лошади, у Андрея Бочарова сложилось немало образов. И что удивительно, все они были позитивными. Мне кажется, что в этом году главу региона, который действительно глубоко погружен во все происходящие события, можно назвать политическим «тяжеловозом», – рассуждает волгоградский политолог Андрей Серенко. – Все предшественники Бочарова двигались по инерции и ( прямо говоря, не от хорошей жизни) попадали в эту самую колею, которая за долгие годы все сильнее напоминала дорогу в никуда. Ни особых целей, ни перспектив. Вспомните, еще недавно многие люди вполне серьезно рассуждали о Волгоградской области, как о некоем «проклятом» регионе – убогом и третьесортном. Конфликты элит, их полная оторванность от людей, регулярно обновляющиеся криминальные сводки – все это, увы, было нашей реальностью. Жители, привыкшие, что перемены не несут за собой ничего позитивного, этих самых перемен откровенно боялись. Но Андрей Бочаров показал, что сценарий, написанный еще в начале 90-х, не просто глуп, но и унизителен для волгоградцев. Он сумел вырваться из пресловутой волгоградской колеи и смоделировал собственную дорогу.

По мнению Андрея Серенко, за время строительства новой политической тропы губернатор не просто сохранил свой рейтинг, но и вышел на новые позиции. Отчасти эту нехарактерную для столь долгого срока стабильность политолог связывает с нежеланием Андрея Бочарова держаться только лишь за прежние заслуги.

К примеру, в прошлом году в Волгограде, на радость многих театралов, открыли новое, будто сбросившее с себя не один десяток лет, здание Театра юного зрителя. За время ремонта помещения, где сейчас уже вовсю кипит творческая жизнь, обследовали буквально "с головы до пят", уделив внимание не только основным деталям, но и незаметным глазу обывателя мелочам. Так, во время реставрации известный волгоградский художник Георгий Матевосян вернул к жизни и в прямом смысле добавил красок знаменитому «пионерскому» панно, без которого фасад знаменитого здания уже просто немыслим.

Долгожданную новость о переезде в этом году получили и сотрудники знаменитого Поста № 1. Долгое время ютясь в подвальном помещении, к своему 60-летнему юбилею волгоградские «постовцы» справили новоселье в отремонтированном помещении, прежде закрепленном за театром кукол.





Несмотря на немалое число других важных информационных поводов, одним из самых обсуждаемых событий последних месяцев в Волгоградской области безо всяких сомнений стала работа над созданием мемориала героям специальной военной операции. Народный памятник, который уже в 2026-м встанет у подножия Мамаева кургана, проектировали в знаменитой студии имени М.Б Грекова, одним из самых известных военных художников которой был Евгений Вучетич – автор памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Макет будущего мемориала и заложенного рядом с ним музея, посвященного подвигу защитников Отечества, глава региона обсуждал не только с чиновниками. В числе первых мнение о памятнике выразили близкие самих бойцов. На встрече с Андреем Бочаровым мама погибшего участника СВО, Героя России Александра Матлахова говорила просто, но искренне, без официальных и шаблонных фраз: «Когда я впервые увидела памятник, он на меня произвел грандиозное впечатление. Во-первых, он органично вписывается в облик Мамаева кургана и выдержан в том же стиле. И первое, что бросилось мне в глаза – я увидела своего сына. Наверное, каждая мама увидит своего сына, а дети увидят своего отца…»





- В последние годы Волгоград стал городом, в котором не стыдно жить. Его не стыдно показывать и гостям из других городов, - заключает Андрей Серенко. – И сейчас мы можем гордиться не только историей, но и новой, стремительно меняющейся, реальностью. К счастью, нам действительно есть что показать туристам, кроме легендарного Мамаева кургана. И, пожалуй, самое приятное открытие лично для меня связано с тем, что вместе с городом меняется и сами его жители. К примеру, я уже не в первый раз замечаю, что таксисты больше не бросают мусор в окно. Просто потому что делать это стало стыдно!

