



4 апреля губернатор Андрей Бочаров начал рабочий день с повторной инспекции строительной площадки у подножья Мамаева кургана. Руководитель в сопровождении заместителей и главы Волгограда ещё раз осмотрел место, где в ближайшее время будет возведён мемориальный комплекс в честь вклада волгоградских бойцов в борьбу с неофашизмом на Украине, а также новый музейный центр.

- Работы кипят: сейчас здесь возводят фундамент под будущий музей, размечают площадку под размещение скульптурной композиции. Глава региона держит реализацию проекта на личном контроле, - подчеркивается в сообщении пресс-службы губернатора.

Отметим, ранее 2 апреля Андрей Бочаров уже посещал территорию, где начались строительные работы. Тогда руководитель пообещал до конца недели повторно посетить объект и ещё раз оценить ход работ с учётом ранее высказанных замечаний.

