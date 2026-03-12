Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Список разрешенных для такси авто пополнят «китайцами»
Перечень разрешенных для такси автомобилей этой весной может пополниться китайским автопромом. Как сообщил «Коммерсантъ», в список планируют добавить сразу нескольких популярных линеек Haval, Tenet и Jeland, под которыми выпускаются...
Федеральные новости
 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
Транспортные инициативы волгоградцев войдут в народную программу ЕР

Политика 12.03.2026 21:40
0
12.03.2026 21:40


Предложения по развитию дорожной инфраструктуры от Волгоградской области войдут в новую народную программу партии «Единая Россия». Об этом стало известно сегодня, 12 марта, на отчётно-программном форуме партии «Есть результат!», который проходит в Ростове-на-Дону.

Напомним, что волгоградскую делегацию возглавляет губернатор Андрей Бочаров, который с 5 марта текущего года является секретарем регионального отделения «Единой России».  

Партийцы в первый день работы обсудили ряд ключевых направлений развития страны, вопрос реабилитации Волго-Донского бассейна, а также заслушали отчет об исполнении народной программы партии за 5 лет. Одним из ключевых пунктов этого программного документа является развитие транспортной инфраструктуры. 

Так, в преддверии пленарного заседания форума состоялся круглый стол «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность». О выполнении народной программы, в том числе в сфере дорожного строительства, на форуме рассказали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

По их словам, за последние 5 лет в России удалось привести в порядок 57% региональных дорог. По инициативе партии реализуется проект по строительству дорожных обходов. Также привели в нормативное состояние 74% общественного транспорта.

В новую народную программу войдут следующие предложения Волгоградской области:

- строительство обходов на основных транспортных направлениях. Это снизит загрузку городских улиц транзитным транспортом;

– развитие высокоскоростных магистралей по ключевым направлениям, в том числе – на Юг;

– трансформация железнодорожных вокзалов, чтобы они стали комфортным общественным пространством;

– запуск прямых регулярных рейсов между городами – это позволит еще качественнее развивать их транспортную доступность и повысит туристическую привлекательность;

– развитие речного транспорта в городах на реках.

«Единая Россия» уже создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Фото: Волгоградского реготделения ЕР


