Транспортные инициативы волгоградцев войдут в народную программу ЕР

Предложения по развитию дорожной инфраструктуры от Волгоградской области войдут в новую народную программу партии «Единая Россия». Об этом стало известно сегодня, 12 марта, на отчётно-программном форуме партии «Есть результат!», который проходит в Ростове-на-Дону.

Напомним, что волгоградскую делегацию возглавляет губернатор Андрей Бочаров, который с 5 марта текущего года является секретарем регионального отделения «Единой России».

Партийцы в первый день работы обсудили ряд ключевых направлений развития страны, вопрос реабилитации Волго-Донского бассейна, а также заслушали отчет об исполнении народной программы партии за 5 лет. Одним из ключевых пунктов этого программного документа является развитие транспортной инфраструктуры.

Так, в преддверии пленарного заседания форума состоялся круглый стол «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность». О выполнении народной программы, в том числе в сфере дорожного строительства, на форуме рассказали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

По их словам, за последние 5 лет в России удалось привести в порядок 57% региональных дорог. По инициативе партии реализуется проект по строительству дорожных обходов. Также привели в нормативное состояние 74% общественного транспорта.

В новую народную программу войдут следующие предложения Волгоградской области:

- строительство обходов на основных транспортных направлениях. Это снизит загрузку городских улиц транзитным транспортом;

– развитие высокоскоростных магистралей по ключевым направлениям, в том числе – на Юг;

– трансформация железнодорожных вокзалов, чтобы они стали комфортным общественным пространством;

– запуск прямых регулярных рейсов между городами – это позволит еще качественнее развивать их транспортную доступность и повысит туристическую привлекательность;

– развитие речного транспорта в городах на реках.

«Единая Россия» уже создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Фото: Волгоградского реготделения ЕР





