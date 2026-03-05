Медалью ордена «За заслуги перед Волгоградской областью» отмечен сенатор от региона и теперь уже бывший руководитель реготделения «Единой России» Сергей Горняков. Награду ему вручил губернатор Андрей Бочаров, который сегодня, 5 марта, в ходе тайного голосования был единогласно избран новым секретарем реготделения партии.

- Предлагаю вместе поблагодарить Сергея Васильевича и пожелать ему новых успехов. Рассчитываю, что опыт, который вы получили, поможет вам на новом ответственном участке партийной и государственной работы, - сказал Андрей Бочаров.

Кадровые перестановки в региональном руководстве ведущей политической партии произошли на 41-ой Конференции реготделения, которая проходит сегодня на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Сергей Горняков руководил волгоградскими партийцами с 2014 года. В 2024 году он также возглавил Южный межрегиональный координационный совет партии, которым руководит по настоящее время.

Фото: Единая Россия. Волгоград / t.me





