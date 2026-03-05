Главное

Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
 Наледь обрушилась с крыши на жительницу Саратова: возбуждено дело
В Саратове наледь с крыши едва не убила местную жительницу. Как сообщает ИА «СарИнформ», женщину с места происшествия доставили в городскую больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  По...
05.03.2026 Сенатора Горнякова наградили за заслуги перед Волгоградской областью

05.03.2026 14:49
05.03.2026 14:49


Медалью ордена «За заслуги перед Волгоградской областью» отмечен сенатор от региона и теперь уже бывший руководитель реготделения «Единой России» Сергей Горняков. Награду ему вручил губернатор Андрей Бочаров, который сегодня, 5 марта, в ходе тайного голосования был единогласно избран новым секретарем реготделения партии.

- Предлагаю вместе поблагодарить Сергея Васильевича и пожелать ему новых успехов. Рассчитываю, что опыт, который вы получили, поможет вам на новом ответственном участке партийной и государственной работы, - сказал Андрей Бочаров.

Кадровые перестановки в региональном руководстве ведущей политической партии произошли на 41-ой Конференции реготделения, которая проходит сегодня на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Сергей Горняков руководил волгоградскими партийцами с 2014 года. В 2024 году он также возглавил Южный межрегиональный координационный совет партии, которым руководит по настоящее время.

Фото: Единая Россия. Волгоград / t.me


Назначена судейская бригада на ключевой матч «Ротора» в 23-м туре Лиги PARI
Дешевле поменять? Волгоградские юристы рассказали, какие штрафы грозят нарушителям закона «о вывесках»
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов
Под Волгоградом директора турбазы осудили за погибшего в септике работника
«За рулем добра»: волгоградцы запустили акцию в помощь больному лейкозом малышу
Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн
Ассенизатору предъявили счёт на 1,3 миллиона за озеро нечистот под Волгоградом
ДТП на юге Волгограда изменило маршрут трамвая №11
Сенатора Горнякова наградили за заслуги перед Волгоградской областью
Мосгорсуд отказал в пересмотре меры пресечения волгоградской чиновнице Казанковой
13:52
Волгоградские УК «поймали» в 2026 году штрафов на 9 млн рублей
Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»
В Волгограде рекордно подорожали гостиницы и хостелы
Триумф дебютантов: волгоградские джиу-джитсеры блеснули на первенстве России
На сборы дали полчаса: застрявших в Дубае туристов из Волгограда готовят к вылету в Москву
14 пассажирских поездов задержано из-за повреждений в Воронежской области
Андрей Бочаров на конференции ЕР обсудит задачи развития Волгоградской области
Волгоградское УФАС и «ЭкоЦентр» в суде поспорят из-за крупного штрафа
В Волгограде участок под ИЖС многодетной семьи хотели забрать за долги
Космонавт поделился пугающим фото волгоградского водохранилища
Росстат: средние зарплаты волгоградцев взлетели до 88693 рублей
В Волгоградской области временным рекордом завершилась повторная опасность по БПЛА
В центре Волгограда очевидцы обнаружили тело 88-летней пенсионерки
Беспилотная опасность объявлена 5 марта в Волгоградской области
Дополнительные электрички пустят в день матча «Ротора» с «Уралом»
Под Волгоградом рецидивист похитил человека, угнал машину и сломал пятки при побеге
В Волгограде аренда жилья подорожала за 6 лет в 2 раза
Волгоградских туристов предупредили о распространяемой комарами смертельной лихорадке денге
Ни дня без побед! Сотрудница ЕвроХим-ВолгаКалия оказалась первой в забеге «моржей»
Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
 