В Волгоград прибудет чудотворная икона Божией Матери «Тадулинская»

18 апреля в Волгограде торжественно встретят чудотворную икону Божией Матери «Тадулинская», которую привезут из Витебской епархии в Белоруссии.

Верующие смогут поклониться святыне в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского, где она будет находиться до 24 апреля. Потом икона совершит шествие по храмам Волгоградской епархии.

Тадулинскую икону Божией Матери в XVIII веке князь Фаддей Огинский торжественно передал в мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. После молитвы перед этим образом происходили исцеления. Икону стали почитать как чудотворную. Однако в начале XX века, после закрытия монастыря, храм, в котором пребывала икона Божией Матери, был разрушен. В 1922 году она последний раз упоминалась в описи об изъятии церковных ценностей. До 2016 года об этой иконе ничего не было известно. Спустя 80 лет ее принесла в храм прихожанка, в семье которой все эти годы и хранился чудотворный образ.

Женщина сообщила, что перед началом Великой Отечественной войны две монахини попросили ее маму сохранить икону до лучших времен. После смерти матери святыня перешла к дочери, которая и принесла ее в церковь.

Фото из архива V102.RU

