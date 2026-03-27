



До майских праздников еще больше месяца, а многие волгоградцы уже вовсю строят планы на длинные выходные. Когда горожане смогут отдохнуть от трудовых будней, предусмотрены ли для них сокращенные рабочие дни и выгоден ли отпуск во время майских каникул, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Когда отдыхаем?

В этом году волгоградцев ждут две сокращенные рабочие недели в мае. Праздник весны и труда горожане будут отмечать с 1 по 3 мая – с пятницы по субботу. В четверг, 30 апреля, сотрудники офисов и предприятий могут рассчитывать на сокращенный рабочий день.

Три дня в России выделят и на празднование Дня Победы. После сокращенного рабочего четверга горожане отдохнут в пятницу, 9 мая, а также в выходные 10 и 11 мая.

К слову, майские каникулы в этом году называют самыми короткими за последние восемь лет. Это связано с тем, что в 2026-м ни один из выходных, выпавших на новогодние каникулы, не стали переносить на весну.

В 2020, 2022, 2024 и в 2025 году волгоградцы отдыхали целых восемь дней. В 2023 -м горожанам выделяли недельный перерыв, а в 2019-м году красным цветом в календаре пометили сразу девять дней!

Могут ли волгоградцев вызвать на работу в праздничные дни?

Прервать майские пикники своих сотрудников одним лишь звонком и эмоциональным рассказом о «горящих» сроках и «прокисающих» отчетах волгоградские руководители не смогут (Конечно, если они не работают в экстренных службах). Для того, чтобы специалисты вернулись за рабочие столы, требуется соблюдение определенных условий.





- Письменное согласие самого сотрудника. Исключением из правил станут ситуации, связанные с предотвращением катастроф или аварий.

Если работник все же решит нарушить праздничную идиллию, по Трудовому кодексу ему положена или двойная оплата отработанных часов, или дополнительный выходной в любой выбранный им день.

Есть ли смысл брать отпуск?

Всем, кто устал от рабочего ритма и бесконечных дедлайнов, идея о майском отпуске кажется невероятно заманчивой. Тем более, что для полноценных 10-дневных каникул волгоградцам необходимо взять отпуск всего на 4 дня – с 4 по 8 мая.





А вот с финансовой точки зрения 10-дневная передышка будет невыгодна. По словам специалистов отдела кадров, в этом году из-за непродолжительных выходных работники могут удлинить свои каникулы или получить компенсацию только за два праздничных дня – 1 и 9 мая.