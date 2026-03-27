Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
 ЦБ и кабмин планируют сделать карту «Мир» единой для доступа к льготам
Центральный банк и Правительство РФ планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 марта на пленарном заседании Госдумы.  – ...
Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

До майских праздников еще больше месяца, а многие волгоградцы уже вовсю строят планы на длинные выходные. Когда горожане смогут отдохнуть от трудовых будней, предусмотрены ли для них сокращенные рабочие дни и выгоден ли отпуск во время майских каникул, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Когда отдыхаем?

В этом году волгоградцев ждут две сокращенные рабочие недели в мае. Праздник весны и труда горожане будут отмечать с 1 по 3 мая – с пятницы по субботу. В четверг, 30 апреля, сотрудники офисов и предприятий могут рассчитывать на сокращенный рабочий день.

Три дня в России выделят и на празднование Дня Победы. После сокращенного рабочего четверга горожане отдохнут в пятницу, 9 мая, а также в выходные 10 и 11 мая.

К слову, майские каникулы в этом году называют самыми короткими за последние восемь лет. Это связано с тем, что в 2026-м ни один из выходных, выпавших на новогодние каникулы, не стали переносить на весну.

В 2020, 2022, 2024 и в 2025 году волгоградцы отдыхали целых восемь дней. В 2023 -м горожанам выделяли недельный перерыв, а в 2019-м году красным цветом в календаре пометили сразу девять дней!

Могут ли волгоградцев вызвать на работу в праздничные дни?

Прервать майские пикники своих сотрудников одним лишь звонком и эмоциональным рассказом о «горящих» сроках и «прокисающих» отчетах волгоградские руководители не смогут (Конечно, если они не работают в экстренных службах). Для того, чтобы специалисты вернулись за рабочие столы, требуется соблюдение определенных условий.


- Письменное согласие самого сотрудника. Исключением из правил станут ситуации, связанные с предотвращением катастроф или аварий.

Если работник все же решит нарушить праздничную идиллию, по Трудовому кодексу ему положена или двойная оплата отработанных часов, или дополнительный выходной в любой выбранный им день.

Есть ли смысл брать отпуск?

Всем, кто устал от рабочего ритма и бесконечных дедлайнов, идея о майском отпуске кажется невероятно заманчивой. Тем более, что для полноценных 10-дневных каникул волгоградцам необходимо взять отпуск всего на 4 дня – с 4 по 8 мая.


А вот с финансовой точки зрения 10-дневная передышка будет невыгодна. По словам специалистов отдела кадров, в этом году из-за непродолжительных выходных работники могут удлинить свои каникулы или получить компенсацию только за два праздничных дня – 1 и 9 мая.

27.03.2026 11:04


Лента новостей

16:09
Журналиста Виталия Кошелева суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Волгоградские дачные автобусы и маршрутки начнут веерно запускать с 4 апреля: расписаниеСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде пять ведущих вузов заключили соглашение по кампусу «Волга»Смотреть фотографии
15:09
Волгоградские психологи рассказали, как оказать себе «скорую помощь» в моменты сильного стрессаСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде наказали 11 участников дебоша в автобусе №2Смотреть фотографии
14:37
«Рад всех видеть»: суд Волгограда отправил под домашний арест журналиста СеровогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
По 77,5 тыс. рублей получили за беременность и роды волгоградские студенткиСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде засняли последствия лобового столкновения на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
13:58
Задержанным в Волгограде журналистам изберут меру пресеченияСмотреть фотографии
13:52
Стал известен состав судейской бригады для матча «Черноморец» – «Ротор»Смотреть фотографии
13:50
Телевизоры отключат в пяти населенных пунктах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:47
Под Волгоградом из-за гуманизации закрыли колонию строгого режима №24Смотреть фотографии
13:38
Отряд «ЛизаАлерт» при поддержке Билайна в 2025 году спас 369 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде к концу марта начался ажиотаж на шиномонтажкахСмотреть фотографии
12:52
Ликвидацию единственного детсада в волгоградской глубинке признали незаконнойСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде 27 марта впервые объявили авиаопасность: что это значитСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде ремонтники на глубине 5 метров ювелирно надели бандаж на трубуСмотреть фотографии
12:07
Бочаров проверил ход работ благоустройства парка Героев-летчиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области объявили отбой авиационной опасностиСмотреть фотографии
11:43
В реалити-шоу «Дом 2» обнаружили волгоградского диктора парада ПобедыСмотреть фотографии
11:42
Волгоградца задержали за убийство знакомого с попыткой расчлененияСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области впервые объявлена авиационная опасностьСмотреть фотографии
11:04
Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпускСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде каждый пятый проверенный на «Жигулёвке» мигрант оказался нелегаломСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Эксперты предсказали массовое закрытие магазинов в РоссииСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом простятся с бойцом Ярославом СидоренкоСмотреть фотографии
09:15
Под Волгоградом рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы за поджог домаСмотреть фотографии
08:14
Минобороны отразило ночной налёт 85 БПЛА на европейскую часть РоссииСмотреть фотографии
07:53
У Данилы Положенцева золото и полный комплект наградСмотреть фотографии
07:15
Волгоградский центр «Дино» приютил пять львов из дагестанского зоопаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
 