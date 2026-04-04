



4 апреля в Волгограде губернатор Андрей Бочаров обсудил с молодёжью перспективы развития родного города. Губернатор рассказал о реализации студенческих наказов, а также о перспективах завершения мега-проектов на территории ЦПКиО и в Красноармейском районе.







- Проекты, которые мы определили с молодежью как приоритетные, реализуются в полном объеме и в соответствии с графиком. Это самое важное: то, о чем мы говорим, не остается на бумаге или в разговорах, оно реализуется в конкретных проектах, которые направлены на повышение качества жизни людей, - подчеркнул руководитель.

Некоторые из них будут завершены уже в ближайшие месяцы. Так, до конца 2026 года в ЦПКиО заработает вантовое 120-метровое колесо обозрения «Звезда Сталинграда». Спецтехника уже монтирует колонны, следующим этапом станет установка центрального вала и монтаж 68 кабинок вместительностью порядка 400 человек.

Здесь же завершилась заливка фундамента чаш крупнейших в регионе музыкальных фонтанов. Площадь самой большой чаши составит более 1 тыс. кв. метров. Всего в фонтанный комплекс войдут шесть гидротехнических сооружений. Их общая площадь чаш составит 1,6 тыс. кв. метров.

В Красноармейском районе создаётся современный луна-парк площадью 1,6 га. Здесь будут обустроены прогулочные зоны, зелёные насаждения и аттракционы. Центральное место будет отведено 50-метровому колесу обозрения «Красное солнце». Специалисты сейчас производят его сборку.

Отметим, по информации главы региона, частный инвестор уже вложил в ЦПКиО порядка 3 млрд рублей. Такую же сумму компания должна будет инвестировать и в ближайшие годы.

