



Губернатор Волгоградской области 5 марта избран на пост секретаря реготделения «Единой России». Выборы прошли, как сообщало ИА «Высота 102», в рамках 41-й конференции партотделения – за кандидатуру Андрея Бочарова высказались единогласно все партийцы. Безусловно, это событие стало самой обсуждаемой темой дня в регионе в политических кругах.

Так, например, глава Совета по развитию промышленности и ТЭК Сергей Четвериков уверен, что избрание Бочарова на данный пост позволит синхронизировать партпроекты и программы развития региона.

– Под руководством Андрея Бочарова региону удалось не только сохранить действующие производства, но и при поддержке федерального центра создать новые современные промышленные площадки. Я уверен, что решение, которое принято сегодня, позволит губернатору действовать еще эффективнее и реализовать новые прорывные проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета. А это означает, что работа над повышением качества жизни людей будет еще результативнее, – прокомментировал Четвериков.

Депутат Волгоградской облдумы Зина Мержоева, ранее занимавшая пост замгубернатора Волгоградской области, считает, что с приходом на пост секретаря регионального отделения ЕР Андрея Бочарова активизируется реализация партпроектов, благодаря личным качествам Бочарова и доверию к нему со стороны федерального центра:

– Меня всегда восхищала и продолжает восхищать способность Андрея Ивановича глубоко погружаться в тематику каждого направления, быть в курсе текущей ситуации, свободно оперировать цифрами и фактами, демонстрируя искреннюю заинтересованность и нацеленность на результат. Он один из тех редких людей, которые не ищут причину, а предлагают решения. Сочетание этих качеств позволило ему заслужить признание людей. Конечно, в регионе остается еще немало проблем, но с ними, я уверена, может справиться только такой ответственный, принципиальный и авторитетный лидер, как губернатор Андрей Иванович Бочаров с его высоким уровнем доверия Президента и федерального центра.

Созвучно с этими высказываниями и мнение члена Общественной палаты региона Антона Лукаша. Решение Андрея Бочарова возглавить реготделение ЕР он называет «мощным политическим сигналом, определяющим векторы развития региона»:

– Очевидно, что такие изменения невозможны без согласования с федеральным центром, и поддержка Москвы означает, что результаты работы Бочарова в регионе получили высшую оценку. Причины тому, на мой взгляд, очевидны: стабильное социально-экономическое и политическое положение региона, народная поддержка инициатив развития. Важный фактор и личные качества Бочарова: его персональная ответственность и качество управления. Уверен, что он возглавил реготделение, чтобы синхронизировать работу исполнительной власти и партийного актива. Это значит, что продвижение интересов избирателей выйдет на новый уровень: народные программы будут реализовываться быстрее и эффективнее. В нашем регионе знают, как губернатор умеет держать в тонусе чиновников. Теперь этот драйв будет перенесен и на партийную работу для решения реальных проблем.

Отметим, что, Андрей Бочаров обозначил приоритетные направления работы на встрече с участниками конференции. Не откладывая на потом, он провел сегодня же президиум политсовета.

В числе ключевых направлений, перечисленных Бочаровым: поддержка выбранного Президентом РФ политического курса и участников СВО, развитие экономики и реализация национальных проектов, синхронизация мероприятий формируемой в настоящее время Народной программы партии «Единая Россия» с планами развития Волгоградской области, решение демографических задач, сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, совершенствование систем социальной поддержки и медицинского обслуживания жителей Волгоградской области, поддержка молодежи и формирование кадрового резерва в регионе.