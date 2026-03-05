Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничений движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Об этом говорится в поручениях главы страны, опубликованных 5 марта на сайте Кремля.  Так, проработать...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Бочаров занял пост партсекретаря ЕР в Волгограде: что думают об этом другие политики

Губернатор Волгоградской области 5 марта избран на пост секретаря реготделения «Единой России». Выборы прошли, как сообщало ИА «Высота 102», в рамках 41-й конференции партотделения – за кандидатуру  Андрея Бочарова высказались единогласно все партийцы. Безусловно, это событие стало самой обсуждаемой темой дня в регионе в политических кругах. 

Так, например, глава Совета по развитию промышленности и ТЭК Сергей Четвериков уверен, что избрание Бочарова на данный пост позволит синхронизировать партпроекты и программы развития региона.

– Под руководством Андрея Бочарова региону удалось не только сохранить действующие производства, но и при поддержке федерального центра создать новые современные промышленные площадки. Я уверен, что решение, которое принято сегодня, позволит губернатору действовать еще эффективнее и реализовать новые прорывные проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета. А это означает, что работа над повышением качества жизни людей будет еще результативнее, – прокомментировал Четвериков

Депутат Волгоградской облдумы Зина Мержоева, ранее занимавшая пост замгубернатора Волгоградской области, считает, что с приходом на пост секретаря регионального отделения ЕР Андрея Бочарова активизируется реализация партпроектов,  благодаря личным качествам Бочарова и доверию к нему со стороны федерального центра:

– Меня всегда восхищала и продолжает восхищать способность Андрея Ивановича глубоко погружаться в тематику каждого направления, быть в курсе текущей ситуации, свободно оперировать цифрами и фактами, демонстрируя искреннюю заинтересованность и нацеленность на результат. Он один из тех редких людей, которые не ищут причину, а предлагают решения. Сочетание этих качеств позволило ему заслужить признание людей. Конечно, в регионе остается еще немало проблем, но с ними, я уверена, может справиться только такой ответственный, принципиальный и авторитетный лидер, как губернатор Андрей Иванович Бочаров с его высоким уровнем доверия Президента и федерального центра.

Созвучно с этими высказываниями и мнение члена Общественной палаты региона Антона Лукаша. Решение Андрея Бочарова возглавить реготделение ЕР он называет «мощным политическим сигналом, определяющим векторы развития региона»:

– Очевидно, что такие изменения невозможны без согласования с федеральным центром, и поддержка Москвы означает, что результаты работы Бочарова в регионе получили высшую оценку. Причины тому, на мой взгляд, очевидны: стабильное социально-экономическое и политическое положение региона, народная поддержка инициатив развития. Важный фактор и личные качества Бочарова: его персональная ответственность и качество управления. Уверен, что он возглавил реготделение, чтобы синхронизировать работу исполнительной власти и партийного актива. Это значит, что продвижение интересов избирателей выйдет на новый уровень: народные программы будут реализовываться быстрее и эффективнее. В нашем регионе знают, как губернатор умеет держать в тонусе чиновников. Теперь этот драйв будет перенесен и на партийную работу для решения реальных проблем. 

Отметим, что, Андрей Бочаров обозначил приоритетные направления работы на встрече с участниками конференции. Не откладывая на потом, он провел сегодня же президиум политсовета. 

В числе ключевых направлений, перечисленных Бочаровым: поддержка выбранного Президентом РФ политического курса и участников СВО, развитие экономики и реализация национальных проектов, синхронизация мероприятий формируемой в настоящее время Народной программы партии «Единая Россия» с планами развития Волгоградской области, решение демографических задач, сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, совершенствование систем социальной поддержки и медицинского обслуживания жителей Волгоградской области, поддержка молодежи и формирование кадрового резерва в регионе.

