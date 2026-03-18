Президиум регионального политического совета партии «Единая Россия» запросил информацию о бывшем депутате Волгоградской облдумы Станиславе Короткове после изменения судом оснований прекращения его полномочий депутата.

Напомним, что Центральный районный суд Волгограда 13 марта удовлетворил иск прокуратуры региона о принудительной отставке Короткова в связи с грубым нарушением антикоррупционного законодательства. Ранее депутат сложил свой мандат по собственному желанию, что зафиксировали его коллеги на заседании. Однако надзорное ведомство добровольная отставка Короткова не устроила, поэтому был подан иск в суд.

- На основании решения Центрального районного суда г. Волгограда о досрочном сложении полномочий депутата Волгоградской областной Думы Станислава Короткова президиум регионального политсовета поручил первому заместителю секретаря Геннадию Шевцову совместно с рабочей группой руководящего органа «Единой России» и комиссией по вопросам регламента парламентского контроля, депутатской этики и противодействия коррупции Волгоградской областной Думы подготовить и представить информацию для президиума регионального политического совета, - сообщает региональное отделение партии.

Станислав Коротков, который с 2009 года был депутатом Волгоградской областной думы нескольких созывов, является членом партии «Единая Россия» и в настоящее время входит в региональный политический совет ЕР.

Прокуратура Волгоградской области на этой неделе направила в суд иск о взыскании с экс-депутата Короткова денежных средств, заработанных им от нелегальной предпринимательской деятельности. Направить в доход государства надзорный орган намерен сумму в размере 43,9 млн рублей.

Фото из архива V102.RU

