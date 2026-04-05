Депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников переизбран руководителем регионального отделения «Справедливой России». Как определили единогласно в ходе тайного голосования делегаты партийной отчётно-выборной конференции регионального отделения, которая состоялась накануне в Волгограде, Калашников останется на этом посту еще два года.

Региональным отделением «Справедливой России» в Волгоградской области Дмитрий Калашников руководит с 15 февраля 2019 года, т.е. уже 6 лет. Также он возглавляет фракцию справороссов в областной думе.

На отчётно-выборной конференции также были утверждены члены Совета реготделения и Контрольно-ревизионной комиссии.

