С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место

В Волгограде парад Победы перенесут в 2026 году с Площади Павших борцов на Центральную набережную города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», организаторы уже утвердили новую локацию для главного мероприятия 9 Мая. 

Напомним, что традиционно военнослужащие Волгоградского гарнизона, представители силовых ведомств и кадеты чеканят шаг в Волгограде в День Победы на главной городской площади. При этом доступ зрителей обеспечивается к месту проведения парада как со стороны Аллеи Героев, так и с «тыльной» стороны – от улицы Коммунистической. В этом году с учетом стартовавшей реконструкции привокзальной площади, а также в связи с грядущими работами по благоустройству перед собором участники и военная техника пройдут парадом по нижней террасе набережной Волгограда. 

Где расположатся зрители

Отметим, что проведение парада Победы на нижней террасе Центральной набережной Волгограда, безусловно, станет плюсом для тысяч горожан и гостей города-героя, которые смогут расположиться в качестве зрителей и на центральной лестнице, и на склонах. В деталях рассмотреть происходящее можно будет на огромных экранах, которые также планируют установить на набережной организаторы.

К организации безопасности при проведении военного парада предъявляются самые высокие требования – допуск зрителей на набережную будет осуществляться через рамки металлодетекторов.  

Количество участников 

В этом году в Волгограде увеличится и количество участников парада по случаю Великой Победы. По данным ИА «Высота 102»,  по запросу общественности будет увеличено количество кадетов – с составе коробки учащихся пройдет на 300 человек больше. 

Что касается участия военной техники в параде Победы, то по набережной Волгограда традиционно пройдут и легендарный Т-34, и военная ретротехника, и образцы новейших боевых машин. 

С салютом и фейерверком

Ярким завершением Дня Победы в Волгограде станут в 2026 году артиллерийский салют, который дадут военнослужащие ЮВО, и фейерверк. 

Ожидается, что тысячи зрителей смогут наблюдать за происходящим на набережной города-героя. О возможных изменениях информагентство сообщит дополнительно. 

Движение по Нулевой продольной 

Для проведения репетиций, в том числе с участием военной техники, а затем и парада Победы движение транспорта по Нулевой продольной магистрали в Центральном районе будет перекрываться. О времени дополнительно сообщит администрация Волгограда. Предположительно ограничения будут вводиться уже с конца апреля. 

Центральные улицы Волгограда в праздничные дни станут пешеходными. 

