



В Волгограде парад Победы перенесут в 2026 году с Площади Павших борцов на Центральную набережную города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», организаторы уже утвердили новую локацию для главного мероприятия 9 Мая.

Напомним, что традиционно военнослужащие Волгоградского гарнизона, представители силовых ведомств и кадеты чеканят шаг в Волгограде в День Победы на главной городской площади. При этом доступ зрителей обеспечивается к месту проведения парада как со стороны Аллеи Героев, так и с «тыльной» стороны – от улицы Коммунистической. В этом году с учетом стартовавшей реконструкции привокзальной площади, а также в связи с грядущими работами по благоустройству перед собором участники и военная техника пройдут парадом по нижней террасе набережной Волгограда.

Где расположатся зрители

Отметим, что проведение парада Победы на нижней террасе Центральной набережной Волгограда, безусловно, станет плюсом для тысяч горожан и гостей города-героя, которые смогут расположиться в качестве зрителей и на центральной лестнице, и на склонах. В деталях рассмотреть происходящее можно будет на огромных экранах, которые также планируют установить на набережной организаторы.

К организации безопасности при проведении военного парада предъявляются самые высокие требования – допуск зрителей на набережную будет осуществляться через рамки металлодетекторов.

Количество участников

В этом году в Волгограде увеличится и количество участников парада по случаю Великой Победы. По данным ИА «Высота 102», по запросу общественности будет увеличено количество кадетов – с составе коробки учащихся пройдет на 300 человек больше.

Что касается участия военной техники в параде Победы, то по набережной Волгограда традиционно пройдут и легендарный Т-34, и военная ретротехника, и образцы новейших боевых машин.

С салютом и фейерверком

Ярким завершением Дня Победы в Волгограде станут в 2026 году артиллерийский салют, который дадут военнослужащие ЮВО, и фейерверк.

Ожидается, что тысячи зрителей смогут наблюдать за происходящим на набережной города-героя. О возможных изменениях информагентство сообщит дополнительно.

Движение по Нулевой продольной

Для проведения репетиций, в том числе с участием военной техники, а затем и парада Победы движение транспорта по Нулевой продольной магистрали в Центральном районе будет перекрываться. О времени дополнительно сообщит администрация Волгограда. Предположительно ограничения будут вводиться уже с конца апреля.

Центральные улицы Волгограда в праздничные дни станут пешеходными.