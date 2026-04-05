В Волгоградской области оштрафованы первые нарушители после старта навигации на водоемах региона. Установлено, что они управляли маломерными судами, которые не прошли освидетельствование.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в эти выходные двое нарушителей привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.11.8 КоАП РФ. Им грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Освидетельствование маломерного судна проводится раз в 5 лет, без государственных пошлин. Оценку судна на годность либо непригодность к плаванию проводят подразделения ГИМС МЧС России.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!