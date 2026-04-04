С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Шесть жёлтых и удаление: неудачный день для «Ротора‑М» в Егорьевске

Спорт 04.04.2026 19:22
Вчера в Егорьевске на стадионе ГБПОУ МО «УОР № 5» состоялся матч 5‑го тура Молодёжного первенства России (дивизион Б). Волгоградская команда этой игрой завершала тяжёлую выездную серию в пяти турах.

Уже в первом тайме хозяева задали тон всей встрече. На 11‑й минуте «Мастер‑Сатурн» открыл счёт: отличился Артём Гамов – 1:0. Через десять минут Богдан Азаров удвоил преимущество хозяев – 2:0.

В середине первого тайма у мастеровых была возможность увеличить отрыв, но на 33‑й минуте тот же Азаров не реализовал пенальти.

Во втором тайме игра оставалась напряжённой. На 67‑й минуте произошло ключевое событие: игрок «Ротора‑М» Иван Кашлев получил вторую жёлтую карточку за грубую игру и был удалён с поля. До этого он уже был предупреждён на 6‑й минуте. Это осложнило положение гостей, вынудив их доигрывать матч в меньшинстве.

Под занавес матча Тимофей Носов угодил в перекладину, а на 81‑й минуте окончательный счёт установил Илья Флегентов – 3:0 в пользу «Мастер‑Сатурна».

«Мастер-Сатурн» (Егорьевск) – «Ротор-М» (Волгоград) – 3:0 (2:0).

27 марта. Егорьевск. Стадион: ГБПОУ МО «УОР № 5». 37 зрителей.

Судьи: Владислав Левников (Санкт-Петербург), Данила Солодов (Подольск), Олег Сопов (Москва).

«Мастер-Сатурн»: Федькин, Дмитриев, Велиев, Галкин (Флегентов, 68), Азаров (Власов, 82), Абрамов, Георгин (Галихин, 90), Волков (Ильин, 88), Носов (Ушнов, 84), Гимушин, Гамов.

«Ротор-М»: Зосимов, Петрунькин, Закиров (Володин, 78), Кашлев, Мартыненко (Абасов, 46), Гречишкин (Нефедов, 84), Слепужников, Клименко (Дель, 72), Семененко (Ермаков, 62), Ералиев (Цымбалов, 26), Умеров.

Голы: Гамов, 11 (1:0). Азаров, 21 (2:0). Флегентов, 81 (3:0).

Незабитый пенальти: Азаров, 33 (мимо).

Предупреждены: Георгин, 8 (срыв перспективной атаки), Абрамов, 60 (грубая игра), Гимушин, 64 (грубая игра) – Кашлев, 6 (грубая игра), Мартыненко, 36 (грубая игра), Гречишкин, 60 (срыв перспективной атаки), Кашлев, 67 (грубая игра), Закиров, 72 (срыв перспективной атаки), Цымбалов, 89 (срыв перспективной атаки).

Удалён: Кашлев, 67 (второе предупреждение).

Таким образом, выездная серия для волгоградцев завершилась на минорной ноте. В следующем матче, 10 апреля, команда встретится с лидером чемпионата – «Сочи». Игра начнётся в 17:00 на поле СК «Зенит».

Александр Веселовский

Фото: скан с трансляции

