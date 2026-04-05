Дожди с похолоданием до +1 обещают в Волгоградской области

В Волгоградской области дождливая погода, которую обещают в ближайшие дни, понизит температуру воздуха в регионе. Ночью в отдельных районах ожидается до +1 градуса.

Согласно прогнозу, уже сегодня, 5 апреля, в Волгограде и области днем пройдут кратковременные дожди с грозами.

По данным волгоградского ЦГМС, сегодня в Волгограде будет тепло – до +20 днем. Однако уде 6 апреля столбик термометра упадет до +16. Ночью и вовсе будет до +7. В отдельных районах обещают кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 15-20 м/с.

К 6 апреля по области дневная температура также понизится до +16 градусов. Ночью с 6 на 7 апреля прогнозируют +5…+10, в отдельных районах до +1.

Напомним, что ранее Гидрометцентр России из-за грозы и ветра ввел в Волгоградской области желтый уровень погодной опасности до 19:00 мск 5 апреля.

Фото из архива V102.RU

