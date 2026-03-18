Михаил Харитонов возглавил Клетский район Волгоградской области





Сегодня, 18 марта, главой Клетского района Волгоградской области по итогам голосования избран Михаил Харитонов.

Михаил Иванович родился в 1973 году, в 1999 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность».

Трудовую деятельность начал в 1995 году, с 1997 по 2011 год проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации, с 2011 по 2018 год работал в Клетском сельском поселении, а с 2018 года занимал различные должности в администрации Клетского муниципального района.

Напомним, ранее Клетским районом руководил в должности главы администрации Александр Игнатченко. 22 января 2026 года Игнатченко перешел на работу в администрацию Волгоградской области и занял пост заместителя председателя комитета по делам национальностей и казачества региона.

Фото администрации Клетского района