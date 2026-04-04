Под Волгоградом ещё три муниципалитета досрочно отключают отопление





В Волгоградской области муниципалитеты продолжают подписывать постановления об окончании отопительного сезона. Накануне с датой приостановки подачи тепла определились три администрации. По данным регионального комитета ЖКХ, с 6 апреля подачу тепла прекратят потребителям в Даниловском и Котовском районах, а с 15 остановят подтопку объектов в Руднянском районе.

На текущий момент уже закрыли отопительный сезон 2025-2026 года в Камышине и Михайловке, а также в Городищенском, Кумылженском, Камышинском и Ольховском районах.

Отметим, по данным региональных чиновников, подача тепла потребителям прекращается, когда устанавливается стабильно тёплая погода, а среднесуточная температура находится выше 8 градусов. При этом, по данным властей Волгограда, отопительный сезон в городе продолжится из-за надвигающегося похолодания.

Фото из архива ИА «Высота 102»