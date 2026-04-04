



В Волгограде муниципальные сезонные маршруты автобусов №№ 7, 32, 45, 50э, 53э, 54э, 56э, 57э, 58э, 60э, 99 откроют дачный сезон перед Пасхой. Городские власти начали объявлять аукционы по отбору перевозчиков. Согласно проектно-сметной документации, весной 2026 года подвижной состав выйдет на маршруты с 10 апреля.

Информацию о запуске дачных направлений подтвердили и в городском центре управления пассажирскими перевозками. По данным специалистов, автобусы будут работать по тому же расписанию, что и в предыдущие годы.

Напомним, в Волгоградской области с 4 апреля начался запуск межмуниципальных дачных автобусных направлений, находящихся в ведении облкомдортранса. В Волжском запуск дачных направлений в 2026 году начался с 28 марта. Примечательно, что запуск дачных автобусов в Волгограде совпадёт с пасхальными выходными, когда традиционно значительная часть волгоградцев готовятся к празднику, а в само Светлое Воскресенье муниципалитет традиционно снимает с дачных маршрутов львиную долю автобусов, перенаправляя подвижной состав на кладбища.

