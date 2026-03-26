



В Волгограде развивается история с вымогательством журналистами 1,2 млн рублей у главного врача поликлиники. Как сообщает ИА «Высота 102», кроме Виталия Кошелева и Алексея Серового, силовиками был задержан накануне политолог Константин Глушенок.

Информация о том, что известный в волгоградском обществе Глушенок может быть причастен к совершенному преступлению, появилась сегодня в Telegram-каналах. Авторы анонимных постов утверждают, что общественный деятель якобы организовывал процесс передачи взятки журналистам. Подтверждения этой информации нет. Однако достоверно известно что 25 марта Константин Глушенок был закован в наручники.

Отметим, что в волгоградских пабликах сообщается, будто бы Константин Глушенок после проведения оперативных действий был отпущен силовиками. Как сообщает ИА «Высота 102», это не соответствует действительности – на момент публикации политолог находился в изоляторе временного содержания, куда был помещен накануне.

Всем троим – журналисту Виталию Кошелеву, оператору Алексею Серовому, политологу Константину Глушенку – в ближайшее время должны избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным информагентства, следствие планирует ходатайствовать о помещении волгоградцев в СИЗО. Так, во всяком случае, ранее были отправлены под арест Михаил Серенко и Алексей Ульянов – обвиняемые в вымогательствах волгоградские блогеры. Суд уже несколько раз продлевал им данную меру пресечения.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Серового и Кошелева следствие подозревает не только в вымогательстве крупной суммы по предварительному сговору, но и в клевете, которая распространялась ими в Telegram. По данным информагентства, речь идет о канале «Волгоградские слухи», в котором регулярно публиковались так называемые «сливы» не подлежащей разглашению информации.

