 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде

Расследования 26.03.2026 13:02
В Волгограде развивается история с вымогательством журналистами 1,2 млн рублей у главного врача поликлиники. Как сообщает ИА «Высота 102», кроме Виталия Кошелева и Алексея Серового, силовиками был задержан накануне политолог Константин Глушенок.  

Информация о том, что известный в волгоградском обществе Глушенок может быть причастен к совершенному преступлению, появилась сегодня в Telegram-каналах. Авторы анонимных постов утверждают, что общественный деятель якобы организовывал процесс передачи взятки журналистам. Подтверждения этой информации нет. Однако достоверно известно что 25 марта Константин Глушенок был закован в наручники. 

Отметим, что в волгоградских пабликах сообщается, будто бы Константин Глушенок после проведения оперативных действий  был отпущен силовиками. Как сообщает ИА «Высота 102», это не соответствует действительности – на момент публикации политолог находился  в изоляторе временного содержания, куда был помещен накануне. 

Всем троим – журналисту Виталию Кошелеву, оператору Алексею Серовому, политологу Константину Глушенку – в ближайшее время должны избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным информагентства, следствие планирует ходатайствовать о помещении волгоградцев в СИЗО. Так, во всяком случае, ранее были отправлены под арест Михаил Серенко и Алексей Ульянов – обвиняемые в вымогательствах волгоградские блогеры. Суд уже несколько раз продлевал им данную меру пресечения. 

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Серового и Кошелева следствие подозревает не только в вымогательстве крупной суммы по предварительному сговору, но и в клевете, которая распространялась ими в Telegram. По данным информагентства, речь идет о канале «Волгоградские слухи», в котором регулярно публиковались так называемые «сливы» не подлежащей разглашению информации.  

Фото: Константин Глушенок / VK.com

