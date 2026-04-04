



В Волгограде фонд нового музея Виктора Лосева, создаваемого в историческом здании царицынской пожарной каланчи, пополнит сотня новых картин из частной коллекции. Произведения искусства решил безвозмездно передать доктор медицинских наук, профессор Владимир Петров.

- Вчера один из наших меценатов, Владимир Иванович Петров, принял решение передать городу свою коллекцию — более 100 картин Виктора Николаевича Лосева, которые станут основой музейного фонда будущего музея Лосева. Большое вам спасибо и низкий поклон от жителей региона за то, что вы сохранили наше историческое наследие и даете нам возможность включить их в музейный фонд и экспонировать непосредственно в музее. Это очень хороший пример, - подчеркнул глава региона.

Отметим, новый музей должен открыть свои двери для посетителей уже в 2026 году. По поручению Андрея Бочарова учреждение должно не только использоваться как выставочное пространство, но и для активной работы с молодёжью, проведения мастер-классов, публичных мероприятий и просветительских встреч.

