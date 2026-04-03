



В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов ветеранам СВО в МГИМО.

– Все больше участников специальной военной операции встают во главу и становятся управленцами в органах исполнительной власти, законодательной власти, очень многие ребята возвращаются в регионы, – приводит цитату агентство.

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ обратила на большой запрос со стороны участников СВО на трудоустройство – в фонд «Защитники Отечества» поступило более 22 тыс. таких запросов. При этом Цивилева выразила надежду, что получив новые компетенции, ветераны будут работать на благо родных регионов.

– Мы будем возвращаться в свои регионы с новыми знаниями, но с той же ответственностью людей. Поэтому благодарны вам за доверие, ответ и рассчитываю на вашу помощь в нашем дальнейшем. Чтобы наши знания были реализованы на благо нашего региона. Спасибо за веру в нас. Сделаем вместе наши города сильнее и красивее. Служу России! – ответил от имени всех выпускников МГИМО ветеран СВО из Ярославской области.