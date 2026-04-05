Сегодня, 5 апреля, в волгоградском аэропорту задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга и обратно. В аэропорту Пулково с 04:59 мск действовали ограничения на полеты, введенные Росавиацией для обеспечения безопасности. С 07:38 мск рейсы стали принимать и отправлять по согласованию с соответствующими органами.

На данный момент время прибытия самолета из Санкт-Петербурга в Волгоград перенесено с 10:10 мск на 12:00 мск. Вылет из Волгограда в северную столицу также откладывается с 10:35 мск на 12:20 мск.

В Ленинградской области был объявлен режим опасности атаки БПЛА.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!