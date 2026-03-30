



В Волгограде Управление ФСБ России по Волгоградской области рассекретило новые документы о событиях времен Великой Отечественной войны, происходивших на территории Сталинградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», задокументированные материалы, представленные сегодня, отражают бесчеловечные зверства, творившиеся руками немецких фашистов.

Новые документы рассекречены по случаю 83-й годовщины издания постановления от 16.03.1943 г. № 299 «О работе Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков» и решения бюро Сталинградского обкома ВКП(б) от 21.03.1943 г. об утверждении членов Сталинградской областной комиссии по оказанию содействия указанной структуре Управлением рассекречены документальные материалы, приоткрывающие деятельность сталинградских чекистов по указанному направлению.

– В состав Сталинградской областной комиссии вошли: председатель – первый секретарь обкома ВКП(б) Алексей Семеновыч Чуянов, председатель исполкома Облсовета Иван Федорович Зименков, начальник областного Управления НКВД Александр Иванович Воронин, секретарь Сталинградского Горкома ВКП(б) Иван Алексеевич Пиксин и председатель Дзержинского исполкома райсовета Мурашкина, – рассказывают в УФСБ России по Волгоградской области. – Сотрудники органов государственной безопасности принимали непосредственное участие в установлении и документации фактов злодеяний немецко-фашистских войск.

22 марта 1943 года начальник УНКВД по Сталинградской области Александр Воронина издал указание со следующим содержанием: «… 1. Оказать местным партийно-советским органам всемерную помощь в выполнении возложенных на них задач областной комиссией по выявлению документации, уточнению и расследованию фактов разрушений, грабежа, расстрелов, издевательств и других преступлений. 2. Изучить, обобщить уже имеющиеся материалы; при необходимости провести документацию и весь материал направить в КРО УНКВД. 3. Организовать работу по выявлению и документации новых, еще не вскрытых преступлений … в процессе проведения этой работы обратите серьезное внимание на выявление конкретных фактических данных и вскрытие преступников…».

Следуя данному указанию, сталинградские чекисты проводили опросы пострадавших и очевидцев тех событий, допрашивали немецких военнопленных.

– Ими же были арестованы и привлечены к уголовной ответственности сотни лиц, являвшиеся пособниками немецких оккупантов, установлены обстоятельства гибели мирных граждан, места расстрелов и захоронений советских военнопленных, – рассказывают в волгоградском Управлении ФСБ России.

В одном из документов, предоставленных редакции ИА «Высота 102», говорится, к примеру, о лагере с русскими военнопленными. Акт от 15 марта 1943 года. Цитата:

– Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе 7-ми человек составили акт в следующем: Во время оккупации немецкими войсками нашего Нижне-Чирского района в х. Суворовском был лагерь русских военнопленных. Лагерь находился около 15 дней, кормили военнопленных очень плохо, то есть варили рожь в воде раз в день. Пленных. истощенных от голода и непосильных к труду, их избивали прикладами, каждое утро выносили по несколько трупов погибших от голода и холода, кроме этого за малейшее ослушание расстреливали. И всего погибло от голода, холода и расстреляно немцами по Суворовской 60 человек.





В другой рассекреченной справке говорится о погибших местных жителях. В частности – о 41 расстрелянном воспитаннике детского дома. Всего только лишь в этом документе говорится о 150 замученных и расстрелянных фашистами сталинградцах.





Еще в одном обнародованном документе говорится и о массовых расстрелах мирных людей, и о насилии фашистов над девочками и женщинами:

– В хуторе Фирсов немцы подвергли групповому насилованию 16 женщин. Среди них находились несовершеннолетние девочки в возрасте от 14 до 16 лет. В том числе изнасилованы <...> Евдокия Петровна, 1914 года, имеет 2-х детей муж в РККА, насиловало 10 человек, Екатерина 60 лет и Мария





Работа, которая проводилась созданными на местах комиссиями, была колоссальной и имеет особую ценность для истории. Большая часть архивных документов УФСБ России по Волгоградской области легла в основу книги «Сталинград. Без срока давности», ставшей итогом судебного процесса в Волгоградском областном суде по признанию геноцида советского народа, совершенного немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Волгоградской области.

Как сообщают в Управлении ФСБ России, работа архивного отдела в Волгограде по этому направлению продолжается и является приоритетной.