



В Иловлинском районе Волгоградской области семья инвалидов вынуждена ютиться во временном жилье из-за пожара восьмилетней давности. В ноябре 2018 года огонь полностью уничтожил двухэтажный многоквартирный дом в хуторе Медведев по адресу ул. Молодёжная, д. 8, где находилась квартира Ольги Бровкиной и её сына Сергея Бровкина.

- Наш дом оказался в один миг полностью уничтожен огнём. Он был построен ещё в советское время и представлял собой обычный двухэтажный деревянный барак. Таких у нас в поселении до сих пор с десяток. В какой-то момент снаружи они были обложены кирпичом и внешне напоминали вполне себе неплохие дома. Но барак – как ни крути, он и есть барак. Мы долгое время пытались привлечь внимание властей к его состоянию – но всё безуспешно. В результате и произошёл тот пожар, - рассказал журналистам Сергей Бровкин.

30 ноября 2018 года дом объяло пламя. Огонь в считанные минуты распространился по деревянным перекрытиям, лишь чудом все жильцы успели вовремя выскочить на улицу. Впоследствии спасатели установили, что в здании полыхнула проводка.





- Нам сказали, что закоротило именно в нашей квартире. Был вечер. Мы едва успели с мамой выскочить на улицу. Естественно, вещи, документы – всё сгорело. И я, и мама – инвалиды. После случившегося у неё ещё сильнее усугубилась ситуация с ногами. Она практически не ходит. По дому сейчас передвигается за счёт рук. На улицу сама не выходит, лишь изредка нам удаётся её выносить на свежий воздух, - продолжил молодой человек.

Спустя месяц после ЧП местные чиновники экстренно признали здание аварийным, подлежащим сносу и расселению до 18 ноября 2025 года. При этом пострадавшим, полностью утратившим единственное жильё, фактически предложили встать в общую очередь со всеми аварийными МКД региона.

- После пожара наш дом оказался полностью уничтожен. Барак сгорел, кладка сложилась вовнутрь. Фактически сейчас на месте нет ничего. Даже обрушившиеся кирпичи и то уже заросли травой и практически полностью сравнялись с округой, - добавил Сергей Бровкин.

Волгоградцу и его матери чиновники на время дали маневренное жильё в одном из соседних домов.

- Вместе с нами в сгоревшей квартире был прописан и мой племянник. У него погибла мать, и поэтому он проживает с нами. В результате сейчас все вместе ютимся во временной комнатушке. Мама очень переживает всё это. Боится, что уже и не доживёт до того момента, когда нам дадут свою квартиру. Наши же соседи вынуждены все восемь лет снимать жильё, - продолжил волгоградец.

Примечательно, что сама маневренная квартира находится в таком же бараке и едва ли намного безопаснее сгоревшего дома. В 2025 году после многочисленных жалоб Сергея районная прокуратура проверила состояние жилплощади, зафиксировав проблемы с проводкой на кухне, обрушение штукатурки в жилых комнатах. Лишь после предписания власти произвели ремонт.

Тогда же выяснилось, что по большому счёту местные власти за все прошедшие годы палец о палец не ударили для расселения МКД.

- Администрацией района собственникам помещений требования о сносе многоквартирного дома в разумный срок не предъявлены, земельный участок, на котором расположен дом, не изъят для муниципальных нужд, оценка размера возмещения за изымаемые жилищные помещения не проведена, - сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

В результате в марте 2025 года прокуратура вынесла в адрес местных чиновников представление об изъятии помещений и сносе фактически уже несуществующего здания.

6 октября 2025 года в Волгоградской области была утверждена новая программа переселения граждан из аварийного жилья на 2025-2027 годы. Определены аварийные дома, которые должны быть расселены в первую очередь. Как ни странно, медведевских погорельцев там не оказалось.

- Это какой-то бред. Насколько я понимаю, когда полностью утрачивается жильё, дом формально также признаётся аварийным, но расселение происходит вне общей очереди. Жильё же полностью утрачено. Изыскиваются средства из резервного фонда местного бюджета или же из регионального резервного фонда. Но людей не оставляют годами ютиться бог знает где. Ладно, нас поставили в эту общую очередь. Мы терпеливо ждали. Но ведь наш дом признан аварийным в 2018 году – это как раз нижняя временная планка программы, и в очереди мы должны были оказаться также в числе первых. Но нас там нет.

Как выяснилось, в декабре 2025 года местные чиновники, собравшись с силами, своеобразно отметили восьмую годовщину пожара, наконец завершив сбор всех необходимых документов.

- Постановлением администрации Медведевского сельского поселения от 10.06.2025 № 27 определено, что в случае если собственники жилых помещений в многоквартирном доме не осуществят снос многоквартирного дома до 01.12.2025, необходимо подготовить проект постановления об изъятии земельного участка под аварийным многоквартирным домом для муниципальных нужд, организовать независимую оценку изымаемых жилых помещений в многоквартирном доме, заключить соглашения о выкупе жилых помещений до 31.12.2026, - говорится в ответе прокуратуры.

При этом о каком сносе, оценке и выкупе помещений может идти речь – непонятно. Дом полностью уничтожен пожаром. На какую выкупную стоимость пострадавшие могут рассчитывать за груду заросших травой кирпичей – можно только догадываться. Но едва ли этих денег хватит на приобретение новой жилплощади.

Что делать в сложившейся ситуации семья Бровкиных не знает. Местные власти настолько с пренебрежением относятся к проблемам погорельцев, что после пожара не выплатили семье инвалидов компенсацию за полную утрату имущества. Денежные средства в размере 50 тыс. рублей были зачислены мужчине лишь в 2025 году после проверки прокуратуры. Однако сдвинуть ситуацию с расселением дома оказалось куда сложнее.

- Я уже и в полицию обращался, и в Следственный комитет, но никто нам помогать не хочет. Все разводят руками. Даже в районной прокуратуре. Говорят, что держат ситуацию на контроле. Но что здесь можно контролировать восемь лет подряд, - задаётся вопросом мужчина.

Отметим, на днях Сергей обратился за помощью в Генеральную прокуратуру с просьбой обратить дополнительное внимание на вопиющую ситуацию, в которой оказался он с матерью и его соседи по сгоревшему дому. Молодой человек уверен, что у надзорного ведомства всё же ещё не исчерпаны рычаги воздействия на властей, а ситуация требует немедленного вмешательства и наказания виновных лиц, допустивших восьмилетнюю волокиту.

Коллаж: Алексей Костяков, видео Сергей Бровкин