Осечка «Динамо‑Синара‑2» перед битвой с лидером

В рамках 18-го тура первенства России по гандболу среди молодёжных команд на площадке УСК «Олимп» в Тольятти развернулась настоящая битва за второе место. «Лада»-СШОР принимала волгоградское «Динамо‑Синара‑2» – и от исхода серии матчей зависело, кто займёт выгодную позицию в турнирной таблице.

Перед стартом тура «Лада» занимала вторую позицию в турнирной таблице, «Динамо» шло третьим с отставанием всего в три очка. Победа волгоградской команды выводила её на вторую строчку – прямую дорогу к борьбе за медали. Для «Лады» же ставки были не менее высоки: тольяттинки хотели не просто удержать позицию, но и обезопасить себя от натиска конкурентов.

Стартовые минуты первого матча остались за гостями: «Динамо‑Синара‑2» действовало слаженно и уверенно. К десятой минуте волгоградские гандболистки завладели небольшим преимуществом – счёт стал 5:3 в их пользу. Быстрые переходы и точные броски создавали впечатление, что команда на верном пути к успеху.

Но серия неточных бросков «Динамо», несколько отражённых вратарём атак, и активная игра защиты «Лады» переломили ситуацию на площадке. Оборона хозяек стала непробиваемой, а контратаки всё более острыми. Тольяттинки перехватила инициативу: чёткие комбинации в центре площадки позволили местным гандболисткам не только сравнять счёт, но и выйти вперёд.

К перерыву преимущество подопечных Александра Хомутова стало солидным: счёт 15:10 наглядно демонстрировал результат тактического перелома, случившегося в первом тайме.

Во второй половине встречи тольяттинки не сбавили оборотов. Несмотря на отчаянные попытки «Динамо‑Синара‑2» сократить отставание и перехватить инициативу, «Лада» грамотно держала темп. Надёжная игра обороны и уверенные действия вратарей не позволили соперницам приблизиться вплотную.

В итоге матч завершился со счётом 23:21 – уверенная победа «Лады»-СШОР.

«Лада-СШОР» (Тольятти) – Динамо-Синара-2 (Волгоград) – 23:21 (15:10).

3 апреля. Тольятти. УСК «Олимп».

Судьи: Евгений Валгузов, Никита Тарасов (оба Москва).

«Лада-СШОР»: Сотникова – Гафарова (2), Арина Смирнова (6), Благова, Маркович, Дубило (1), Минеева (5) – Кончева, Черняева, Алина Смирнова, Дорожкина, Сапожникова (7), Солонченко, Боженко (2), Попова, Козлянченко.

«Динамо-Синара-2»: Скрипник – Лисунова (4), Прокофьева (2), Куценко (5), Слободских (1), Каменская (1), Джавадова (3), – Галимзянова, Савельева, Прокудина (1), Смирнова, Супрун (2), Тарасова, Дмитриева, Федотова (2), Ахмедова.

Штрафное время: 6 – 14.

7-метровые/голы: 7/5 – 6/4.

Потери: 5 – 9.





На следующий день команды вновь встретились на площадке УСК «Олимп». Гости жаждали реванша, но тольяттинки с первых минут навязали свой темп – быстрые переходы из обороны в атаку и выверенные комбинации сразу дали результат.

Особенно ярко проявили себя несколько игроков: Елизавета Сапожникова забила восемь мячей, в том числе точно исполнила несколько 7‑метровых бросков. Арина Смирнова отметилась четырьмя голами – она умело действовала в позиционных атаках. Не отставали и другие: Елизавета Минеева и Александрина Маркович добавили остроты в нападение, забив важные мячи.

Подопечные Анны Сидоричевой, в свою очередь, активизировалось во втором тайме и попыталось отыграться. Главной ударной силой стала Ульяна Куценко – она забила семь мячей, в том числе несколько раз точно бросила с 7‑метровой отметки. Благодаря её усилиям и стараниям Алисы Лисуновой, Валерии Прокудиной и Дарьи Смирновой интрига сохранялась до последних минут.

Но ряд промахов помешал волгоградкам добиться большего. Ошибки в обороне приводили к опасным 7‑метровым в пользу «Лады». К тому же на 53‑й минуте Елизавета Дмитриева получила красную карточку – это серьёзно ослабило атакующий потенциал «Динамо» в решающем отрезке матча.

Решающий бросок Сапожниковой на 58‑й минуте снял все вопросы о победителе. «Лада»-СШОР одержала победу со счётом 27:21, подтвердив своё преимущество в серии.

«Лада-СШОР» (Тольятти) – Динамо-Синара-2 (Волгоград) – 27:21 (18:10).

4 апреля. Тольятти. УСК «Олимп».

Судьи: Евгений Валгузов, Никита Тарасов (оба Москва).

«Лада-СШОР»: Сотникова – Гафарова (2), Арина Смирнова (4), Благова (2), Маркович (2), Дубило (2), Минеева (3) – Кончева, Черняева, Альбина Смирнова (2), Дорожкина, Сапожникова (8), Солонченко (1), Боженко, Попова (1), Козлянченко.

«Динамо-Синара-2»: Скрипник – Смирнова (2), Супрун (1), Лисунова (5), Прокофьева (1), Дмитриева (1), Куценко (7) – Галимзянова, Савельева, Прокудина (2), Тарасова, Федотова (1), Слободских, Каменская (1), Джавадова, Ахмедова.

Штрафное время: 6 – 14.

7-метровые/голы: 6/4 – 7/6.

Потери: 11 – 12.

Два поражения отбросили волгоградских гандболисток с третьего на шестое место в турнирной таблице – команду обошли сразу три соперника: «Астраханочка‑СШОР», «Кубань‑2» и вторая «Черноморочка».

Теперь волгоградок ждёт проверка на прочность: 20 и 21 апреля они сыграют на выезде против дубля ЦСКА, возглавляющего турнирную таблицу. Чтобы сохранить шансы на медали, «Динамо» нужно не только побеждать фаворита, но и рассчитывать на осечки конкурентов в ближайших турах.

Александр Веселовский

Скриншоты с трансляции

