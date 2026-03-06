



Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой сократить рабочее время по пятницам для женщин, трудящихся в бюджетной сфере и государственных учреждениях. О своей инициативе он, в частности, написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий предлагает закрепить обязательную норму: каждый последний рабочий день недели должен быть короче на два часа, при этом заработная плата должна сохраняться в полном объеме. Для сотрудниц коммерческих компаний такая мера, по задумке Чернышова, останется рекомендательной.

Свое предложение депутат объясняет необходимостью снизить двойную нагрузку на женщин. По его словам, после окончания официального рабочего дня большинство россиянок приступают к домашним делам и заботе о семье, что сказывается на здоровье и демографической ситуации.

Прозвучавшая перед 8 Марта инициатива депутата Чернышова напомнила редакции ИА «Высота 102» о том, что нечто подобное уже озвучивали в Государственной думе. Проверка показала, что идею сократить рабочую пятницу для женщин предлагал всё тот же Борис Чернышов. Правда, впервые предложение прозвучало не накануне Международного женского дня, а в мае 2024-го.

Что интересно, Борис Чернышов регулярно выступает с инициативами о сокращении трудовых будней. Именно он – один из авторов идеи о неполном рабочем дне во время летнего зноя, о чем также ранее сообщало ИА «Высота 102».

Фото: сгенерировано ИИ