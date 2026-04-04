Гидрометцентр предупредил волгоградцев о грозах и усилении ветра





В ближайшие сутки Волгоградская область вновь может испытать на себе удар непогоды. Гидрометцентр объявил в регионе жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.

По данным метеорологов, ненастье настигнет волгоградцев в 22:00 4 апреля. По прогнозу ожидаются грозы и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Улучшится погода должна лишь с 19:00 5 апреля.

Напомним, как ранее сообщала редакция, Волгоградский ЦГМС прогнозировал на выходных дождливую погоду с кратковременными осадками и туманами. При этом температура воздуха в дневные часы будет прогреваться до +21ºC.

Фото из архива ИА «Высота 102»