Два месяца в реанимации: в Волгограде спасли 720-граммового младенца

Волгоградские врачи спасти жизнь новорожденного мальчика, который появился на свет с экстремально низким весом в 720 граммов. Два месяца недоношенный малыш провел в отделении реанимации перинатального центра №2 в Волгограде, сообщили в областном комитете здравоохранения.

- На пути к выздоровлению были и положительная динамика, и временные откаты. Кроха учился самостоятельно дышать, ему проводили гемотрансфузии. Все это время специалисты центра оказывали поддержку 24 часа 7 дней в неделю, - рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач-неонатолог Мария Горбачева. - После стабилизации состояния ребенка перевели в отделение патологии для совместного пребывания с мамой. На этом этапе родители под руководством врачей учились правильно ухаживать за недоношенным ребенком: держать, купать, чистить носик и психологически выдерживать этот «марафон».

Сегодня мальчик, которого назвали Платон, чувствует себя хорошо. Через три месяца после рождения с весом 2500 граммов его выписали. Врачи остаются на связи с семьей и продолжают консультировать родителей.

Фото облздрава





