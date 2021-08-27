Волгоградский губернатор развеял слухи об уходе в Госдуму

Губернатор Волгоградской области заявил, что не планирует уходить в Государственную Думу восьмого созыва несмотря на то, что возглавляет партийный список, сообщает ИА «Высота 102». Вопрос о возможном переходе главе региона задал секретарь Волгоградского реготделения «Единой России» Сергей Горняков на встрече кандидатов-единороссов с активистами партии.

«До 2024 года даже думать об уходе не будем», – сказал Бочаров.

Перед началом мероприятия во время общения в неформальной обстановке глава региона призвал партийцев и политическую элиту Волгоградской области работать, а «не точить лясы». «Нам в любом случае надо продолжать работать, делать ту работу, которую мы начали, – обратился губернатор к единороссам. – Нужно послушать, что говорят люди, насколько это важно, насколько это нужно. В таком диалоге и получаются хорошие идеи, хорошие проекты. Трудностей везде же много, вопросов немало. Но нужно двигаться дальше и поступательно».

Из чаши стадиона, где толпились активисты «ЕР» до начала мероприятия, общение переместилось уже в формальную плоскость на сцену перед «Волгоград Ареной». Кандидаты озвучили свои планы на будущее активистам с районов Волгоградской области и выслушали их предложения. Всего на встрече было 250 человек, все они перед началом мероприятия сдали экспресс-тесты на ковид и в дальнейшем соблюдали антиковидные меры безопасности, в том числе социальную дистанцию.