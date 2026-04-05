Верховный суд Республики Дагестан постановил взыскать более 650 тысяч рублей с местного жителя в качестве компенсации вреда, нанесенного почве на территории Волгограда, сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Установлено, что сброс отходов с грузовика, собственником которого является житель другого региона, произошел в Советском районе Волгограда вблизи СНТ «Электромонтажник».

В результате была захламлена территория площадью 16,92 кв.м. Объем сброшенных отходов составил 20,304 куб.м.

- Собственник транспортного средства привлечен к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Сумма вреда, причиненного почве в результате сброса отходов, составила 669 338 рублей 67 копеек, - рассказали в природоохранном ведомстве.

В добровольном порядке ущерб не был возмещен, поэтому был подан иск в суд. Решениями Буйнакского районного суда и Верховного суда Республики Дагестан исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!