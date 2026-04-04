В Волжском спасатели взяли под контроль пожар на крупной свалке





4 апреля в Волжском местные жители стали жаловаться на резкий запах гари в северной части города. По информации очевидцев, в окрестностях населенного пункта полыхает крупный пожар.

- Что-то очень сильно горит на окраине. Языки пламени поднимаются очень высоко. Коптит так, будто пластик какой-то запалили, — рассказал журналистам один из местных жителей.

Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. По данным спасателей, в городской черте загорелась крупная свалка.

- В 18:54 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в г. Волжский. В посёлке Краснооктябрьский горит мусор глубокого залегания на площади 100 кв. м. Подразделения ОП ПСЧ-13 локализовали горение в 19:23, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, по данным спасателей, погибших и пострадавших нет. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём.

