Во Дворце спорта и молодёжи имени Али Алиева в Каспийске завершилось первенство России по тяжёлой атлетике, сообщает спорткомитет Волгоградской области. Масштабный турнир собрал более 500 участников из 53 российских регионов – сильнейших молодых атлетов страны в двух возрастных категориях: юноши и девушки 13–15 лет, а также спортсмены не старше 17 лет.

Уверенно и мощно выступил волгоградский атлет Матвей Климов, соревновавшийся в весовой категории свыше 102 кг среди юношей 13–17 лет. Спортсмен завоевал три золотые медали первенства и установил личные рекорды во всех трёх дисциплинах.

Матвей сразу заявил о своих амбициях: в рывке Климов поднял 141 кг – этот результат принёс ему первую золотую медаль и сразу обозначил его как главного претендента на победу.

Во втором упражнении – толчке – спортсмен подтвердил свой высокий уровень, показав результат 173 кг. Чёткая техника и уверенное выполнение подхода принесли вторую золотую награду.

Итоговый успех закрепила сумма двоеборья – 314 кг (141 кг в рывке + 173 кг в толчке). Этот показатель не только стал личным рекордом атлета, но и обеспечил ему третью золотую медаль первенства.

Преимущество Климова над соперниками оказалось внушительным. Серебряный призёр, москвич Вячеслав Савенков, уступил волгоградцу 33 кг, набрав в сумме 281 кг (131 кг в рывке и 150 кг в толчке). Бронзовую награду в двоеборье завоевал Василий Трушин из Оренбургской области с результатом 270 кг (120 кг в рывке и 150 кг в толчке).

Эта победа стала третьей подряд абсолютной победой Климова на главных российских стартах в его возрастной категории. В прошлом году спортсмен уже доказывал свой класс, завоевав золото на юношеском чемпионате Европы в Мадриде.

Не остался без награды и другой представитель Волгограда – Ярослав Завьялов. Воспитанник Михаила Никулина выступал в категории до 81 кг среди тяжелоатлетов 13–15 лет.

В рывковом упражнении Ярослав показал неплохой результат – 96 кг. Этот вес стал для него личным рекордом и позволил завоевать бронзовую медаль первенства.

Успех в Каспийске открывает перед волгоградскими атлетами новые перспективы. Матвей Климов продолжит подготовку к мировому юношескому первенству в Боготе (Колумбия), которое пройдёт в середине июля. Ярослав Завьялов также будет наращивать форму, чтобы показать более высокие результаты на следующих стартах.

Оба спортсмена добились успеха под руководством опытных наставников. Матвей тренируется у своего отца – Алексея Климова. Ярослав совершенствует мастерство под руководством Михаила Никулина.

Александр Веселовский

Фото: трансляция