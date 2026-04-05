Украинские БПЛА 5 апреля миновали Волгоградскую область

В России 14 регионов подверглись атаке украинских БПЛА. Волгоградской области в этом списке нет. Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи было сбито 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В период с 22.00 мск 4 апреля до 8.00 мск 5 апреля перехвачены и уничтожены БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областей. А также в Мордовии и Крыму.





