



Волгоградский «Ротор» продолжает борьбу за выход в Российскую Премьер‑лигу – и с каждым туром напряжение только нарастает. Команда заметно преобразилась после рестарта сезона: точечные усиления состава, корректировка тактики и кропотливая работа на тренировках дали свои плоды. В матчах с «Факелом» и «Черноморцем» болельщики увидели иной футбол – более слаженный, осмысленный, с чёткими взаимодействиями между линиями.

Накануне важнейшего матча с «Нефтехимиком» главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов согласился ответить на вопросы корреспондента ИА «Высота 102».

Дмитрий Владимирович, как Вы оцениваете прогресс команды после рестарта и точечного усиления? Какие элементы игры, на ваш взгляд, стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

– Об этом можно судить уже в конце чемпионата, сейчас рано об этом говорить. Когда я пришёл в «Ротор», мы с руководством клуба оценили ситуацию. Проговорили стратегию. Скажем так, старались максимально добавить в каждом аспекте: и по игрокам, и в организации команды, и в организации тренировочного процесса. То есть всё идёт пошагово.

По плану реперных точек – нет, чтобы можно было отследить? Например, сказать: – «Вот сейчас я доволен!»

– Да нет, ну о чём сейчас говорить? Сейчас самое интересное только начинается. Ведь игр с каждым туром всё меньше. Борьба за выход в Премьер-лигу обостряется и останется борьбой до последнего тура.

Насколько успешно команда осваивает Вашу игровую философию? На каких позициях или линиях игроки быстрее всего адаптировались к тактике и начали показывать ожидаемый результат?

– Здесь, опять же, нет абсолютных значений. У нас есть свои моменты, для тренерского штаба. Мы, конечно, это всё ведём – и состояние игроков, и возможности, и игровые аспекты, и тактические… Но подводить какую-то черту рано. Сейчас могу сказать, что все парни трудятся, пашут, стараются выполняют всё то, что мы просим. Поэтому к команде вопросов вообще нет никаких.





В первых матчах отмечались сложности во взаимодействии между линиями, но в играх с «Факелом» и «Черноморцем» мы увидели явный прогресс и другой футбол. Какие конкретные шаги позволили добиться этого улучшения?

– Ну здесь я с Вами не соглашусь. Это разные матчи, разный характер игры. Во-первых, были разные соперники, с разной стилистикой. Во-вторых, эффект первых официальных матчей после зимних сборов. И главное – чудес не бывает: вот мы взяли игрока на одну позицию и всё – команда заиграла, работу на этом закончили. Есть ещё такой важный аспект, как сыгранность игроков. Это определённая «химия». Всегда есть, над чем работать.

Как Вам удаётся сохранять баланс между выстраиванием долгосрочной игровой модели и необходимостью добиваться результата здесь и сейчас?

– Есть небольшой промежуток времени, за который нужно сделать крепкий коллектив, чтобы команда быстро приняла необходимые, новые требования и выполняла их. Когда на кону стоит результат – это стоит важнее всего. Это и есть ежедневный процесс и тяжёлая работа.

Дмитрий Владимирович, соперники изучают вашу тактику, вашу стратегию, готовятся под вас. Какие новые элементы вы планируете внедрить в игру команды? Как идёт подготовка к матчу?

– Сыграли игру – и уже пошла подготовка к следующему сопернику. Сначала идёт теория, потом эти моменты мы моделируем на поле. В принципе, все коллективы хорошо друг друга знают, но лига очень непростая. Здесь любая команда может обыграть любую. Сначала мы показываем, с кем нам предстоит столкнуться, потом выходим и отрабатываем на футбольном поле. И понятно, что по каждому сопернику есть свои нюансы (смеётся).





Премьер‑лига предъявляет принципиально иные требования к игрокам. Выход в высший дивизион – серьёзный вызов. Насколько команда готова психологически?

– Работа ведётся каждый день – и на футбольном поле, и индивидуально с игроками. Мы должны продолжать становиться крепкой по ментальности командой. Тренерский штаб большую работу ведёт.

Какие методы планируете использовать, чтобы максимально ускорить адаптацию?

– Здесь всё индивидуально. В одной команде что-то может работать, в другой нет. Есть работа с определёнными группами игроков: с защитниками Юрий Михайлович Ковтун работает, с группой атаки – Александр Евгеньевич Павленко. У каждого своя зона ответственности, и мы максимально ведём работу как раз в плане ментальности. Я не думаю, что в нашей команде можно кого-то напугать. Тем более, ребята чувствуют, что всё реально. Для молодых игроков появляется хорошая возможность проявить себя и выйти на новый для себя уровень.

Дмитрий Владимирович, по вопросу молодёжи. С прицелом на ближайшее будущее: в Волгограде появились перспективные местные футболисты?

– Ну конечно. Мы следим за ними, привлекаем. На сборы ребята с нами ездили. Правда, сейчас пока график такой, что молодёжная команда три матча на выезде играет и мы сами в разъездах. Но кода видим, что нам нужно этого игрока взять, неделю посмотреть, чтобы он требования почувствовал, привык, мы это делаем, у нас этот процесс постоянный.





Поделитесь, как планируете молодёжь к основному составу подводить?

– Это от молодёжи зависит. Потому что есть уровень конкуренции. Необходимо, чтобы игрок мог максимально быстро адаптироваться к требованиям тренировочного процесса. Всё от игроков зависит, искусственно ничего не получится. Мы все готовы помочь и протянуть руку, здесь вопрос только в них. Мы сами так начинали – и это нормальный путь, скажем так, развития.

Тогда следующий вопрос. Какие инструменты Вы считаете наиболее эффективными для поддержания командного духа, чтобы каждый игрок чувствовал свою значимость и был нацелен на общий успех?

– Это тоже от человека зависит. Здесь, опять же, когда ты как тренер приходишь в команду в начале чемпионата или уже по ходу чемпионата, – ситуации разные. И не может быть шаблонов. Если есть сильный, крепкий коллектив, твоя задача сохранить эти отношения между игроками. Всегда есть костяк, вокруг которого команда и держится, строится, соответственно, эти люди и несут ответственность за коллектив. Главное, чтобы человек сам был готов развиваться, а мы поможем. У Олега Ивановича Романцева есть прекрасная фраза, которую он нам постоянно говорил: «Нельзя научить, можно научиться».

В плане ближайших игр, как выстраиваете тактику? Меняется ли подход в зависимости от занимаемого места?

– Мы никогда не делим соперников на «слабее/сильнее», а по тактике подход ко всем различается. Есть общие направления и общие требования, есть соперник. И важно свои командные действия, исходя из возможностей соперника и его тактических соображений, противопоставить правильно и сыграть на своих сильных качествах, максимально проявить их.

Дмитрий Владимирович, есть база, созданы условия для тренировок. Какие ещё факторы необходимы для успеха?

– Как говорят тренеры, два-три года строится команда. Нужен тренерский штаб, который долго работает. Тогда создаётся хорошая команда. Из опыта точно могу сказать, что когда есть сильный по духу коллектив, нивелируются многие факторы, и ты можешь добиваться результатов. Это очень важно.





Насколько ощутима поддержка болельщиков?

– Конечно, поддержка чувствуется. Это приятно, что у нас такая большая армия фанатов. Помимо матчей, я каждый день ощущаю это на улице, люди переживают, подходят. Вы знаете, весь город переживает. Потом, коллектив – это не только люди в раздевалке. Коллектив – это руководство, тренерский штаб, команда, все сотрудники: от охранника и водителя до футболистов и директора. Да, мы все одна команда, все делают этот результат – каждый на своём месте.

Дмитрий Владимирович, это здорово. Весь город желает и ждёт побед.

– Мы все хотим, народ живёт футболом. Это я в принципе знал, как игрок, потому что всегда, даже приезжая со «Спартаком», мы понимали, что здесь будет бой. Всегда полный стадион и очень сильная команда по личностям были, и тренеры сильные всегда были. Город футбольный, живой – и он соскучился по большому футболу. Я также это ощутил здесь, играя в матче ветеранов «Динамо» (Сталинград) – «Спартак». Кажется, 44 000 на нас пришло. Главное, мы здесь реально большую работу проводим, и руководство максимально из наших реальных возможностей старается. Сейчас «Ротор» возглавляют люди, которые, когда‑то выходили на поле в его составе. Они знают цену этим славным традициям и хотят их возродить. Поэтому у нас единая цель – все хотят и все готовы играть в РПЛ.

Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев