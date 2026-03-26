В Волгоградской областной думе внесли изменения в ряд региональных законов перед тем, как освободить Руслана Шарифова от должности заместителя спикера регпарламента и председателя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы, в частности, изменен порядок освобождения от должности председателя комитета, комиссии думы. Ранее для этого необходимо было личное заявление руководителя комитета, которое должно было вноситься по результатам рассмотрения предложения депутата, члена соответствующего комитета, поддержанного не менее чем одной третью членов этого комитета.