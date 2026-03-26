Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
 ЦБ и кабмин планируют сделать карту «Мир» единой для доступа к льготам
Центральный банк и Правительство РФ планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 марта на пленарном заседании Госдумы.  – ...
В Волгоградской облдуме изменили законы перед смещением Шарифова с должностей

В Волгоградской областной думе внесли изменения в ряд региональных законов перед тем, как освободить Руслана Шарифова от должности заместителя спикера регпарламента и председателя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.  

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы, в частности, изменен порядок освобождения от должности председателя комитета, комиссии думы. Ранее для этого необходимо было личное заявление руководителя комитета, которое должно было вноситься по результатам рассмотрения предложения депутата, члена соответствующего комитета, поддержанного не менее чем одной третью членов этого комитета. 

Согласно внесенным правкам, с такой инициативой теперь могут выступать руководители депутатских объединений. Кроме того, в законе исключен пункт, который касался рассмотрения вопроса об освобождении от должности председателя комитета в его присутствии или в его отсутствие без уважительной причины. 

Депутаты также  внесли изменения в региональный закон о некоторых вопросах деятельности областной думы, которые касаются должностей председателей комитетов и их заместителей. В частности, теперь руководитель комитета может занимать неоплачиваемую деятельность – для этого достаточно его заявления. В таком случае оплачиваемую должность получает его заместитель. Напомним, бывший депутат облдумы Станислав Коротков как раз «попался» на том, что, получая зарплату в регпарламенте за руководство комитетом, продолжал руководить бизнесом.

В областной думе рассмотрели и другой вопрос, связанный с выдвижением кандидатуры сенатора от регпарламента. Раньше за будущего сенатора голосовали тайно. Теперь, в соответствии с федеральным законодательством, решение принимается большинством голосов и оформляется постановлением думы без дополнительного голосования. 

Как сообщало ИА «Высота 102», сегодня Руслан Шарифов на экстренном заседании облдумы освобожден от должностей заместителя председателя регионального парламента, руководителя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям. 

Пост вице-спикера облдумы теперь займёт Зина Мержоева, а Александр Чечуров избран председателем комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям. 

Фото Волгоградской облдумы


